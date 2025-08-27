Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch leicht zugelegt. Am Nachmittag sorgte zudem ein Analysten-Call von Swatch für positive Ausschläge bei den Uhrenfirmen. Vor den Zahlen des Chip-Giganten Nvidia am späten Abend herrschte jedoch allgemein Zurückhaltung, wie es am Markt hiess. Denn die Erwartungen seien sehr hoch und der Einfluss auf die Börsen weltweit enorm. Das gesamte Umfeld sei ausserdem alles andere als stabil, sagte ein Börsianer. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
