Am 14. August hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service eine Trading-Chance mit Mayr-Melnhof Karton ISIN: AT0000938204 offeriert. Das Kursziel wurde bisher nicht erreicht, aber diejenigen, die unseren Einstiegskurs gefolgt sind, konnten einen schönen Gewinn von über 8 Prozent mit der Aktie machen. Man musste allerdings gut aufpassen und wer nicht hingesehen hat, kann jetzt noch 3 Prozent Gewinn mitnehmen. Das ist auch nicht schlecht, aber ...

