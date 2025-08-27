Vor den nachbörslich veröffentlichten Quartalszahlen von Nvidia hielt sich die Kaufbereitschaft der Anleger an den New Yorker Börsen in Grenzen. Immerhin konnten sich Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 leicht verbessern. Bei einigen Unternehmen aus den hinteren Börsenreihen gab es jedoch stärkere Kursbewegungen. Der S&P 500 konnte am Mittwoch einen neuen Rekordschlussstand verbuchen. Der marktbreite Aktienindex stieg um 0,3 Prozent auf 6.481,40 Punkten, womit er seinen bisherigen Rekord von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
