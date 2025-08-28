Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Der Konzern BKB will mit der Strategie 2026+ in den nächsten vier Jahren seine Marktposition weiter stärken. Dazu positioniert er sich über seine finanzielle Stabilität, Kundenorientierung, fortschrittliche Banklösungen und die Zukunftskompetenzen der Mitarbeitenden. Dies mit der klaren Vision, bis 2040 über eine noch ausgewogenere und stärker diversifizierte Ertragsbasis zu verfügen.
Sowohl das Stammhaus BKB als auch die Tochtergesellschaft Bank Cler haben sich in einem anspruchsvollen Marktumfeld in den letzten Jahren sehr gut positioniert und schaffen damit eine gute Ausgangslage für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Konzerns. Das Stammhaus ist eine der solidesten Banken und wichtigsten Universalbanken in der Schweiz. Mit seiner Kundennähe, Verbundenheit mit Basel, Stabilität und erstklassigen Ratings verfügt das Stammhaus in der Region über einen sehr hohen Marktanteil. Die Bank Cler ist eine schweizweit tätige, moderne Vertriebsbank. Mit ihrem frischen Auftritt, dem einfachen, verständlichen Angebot, der Neobanking-App «Zak» und der physischen Präsenz in allen Sprachregionen verfügt sie über ein schweizweit einzigartiges Geschäftsmodell.
Vision 2040: Konzern mit ausgewogenerem Ertragsmodell
Strategie 2026+: Aufbau auf den heutigen Stärken
Stossrichtung #1: Vertriebs- und Dienstleistungsexzellenz stärken
Stossrichtung #2: Vermögensverwaltung und Anlageberatung weiterentwickeln
Stossrichtung #3: Bilanzmanagement weiterentwickeln
Stossrichtung #4: Führungs- und Zukunftskompetenzen fördern
Konzern BKB: Zwei Banken, eine Strategie
Weitere Informationen
Medienmitteilung (PDF)
Ende der Adhoc-Mitteilung
