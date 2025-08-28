Aktien im Blick: Infineon trotzt US-Zöllen, Deutsche Telekom hebt Prognose an, Stardust Solar wächst rasant

Anzeige / Werbung

Deutsche Telekom mit neuen Zielmarken

Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508) hat nach einem starken zweiten Quartal ihre Jahresprognose leicht nach oben geschraubt. Auf Basis konstanter Wechselkurse soll das bereinigte EBITDA nun bei über 45 Milliarden Euro liegen, nachdem zuvor "rund" 45 Milliarden Euro angepeilt wurden. Auch beim Free Cashflow setzt das Management höhere Erwartungen: Statt "rund" 20 Milliarden Euro werden nun über 20 Milliarden Euro angestrebt.

Hintergrund dieser Anpassung ist die robuste Geschäftsentwicklung, die trotz belastender Faktoren wie Wechselkursveränderungen Stabilität zeigt. Zwar hat die DZ Bank ihre Gewinnschätzungen für 2025 und die Folgejahre aufgrund der Dollar-Schwäche leicht reduziert, doch bleibt sie bei ihrer positiven Bewertung. Das Kursziel liegt unverändert bei 38 Euro - und signalisiert aus Sicht der Analysten weiteres Aufwärtspotenzial.

Infineon überzeugt Analysten trotz Handelsrisiken

Auch für Infineon (ISIN: DE0006231004) zeigt sich das Analystenhaus Bernstein Research optimistisch. Das Kursziel von 49 Euro wurde bestätigt, ebenso die Einstufung "Outperform". Entscheidend ist dabei die Einschätzung, dass Infineon gut aufgestellt ist, um die Folgen der neuen US-Zölle abzufedern.

Da der Anteil des US-Geschäfts am Gesamtumsatz vergleichsweise gering ist, sehen die Analysten nur begrenzte Risiken. Zudem könnte eine stärkere Zusammenarbeit mit lokalen Auftragsherstellern helfen, die Belastungen zu minimieren und die Wettbewerbsfähigkeit in Nordamerika zu sichern. Für Bernstein Research ist dies ein Beleg für die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Konzerns in einem schwierigen geopolitischen Umfeld.

Stardust Solar mit starkem Wachstumskurs

Die Nachfrage nach Solarenergie in den USA wächst ungebremst - insbesondere im privaten Bereich. Bereits rund sieben Prozent der Häuser sind mit Solaranlagen ausgestattet, bis 2030 dürfte sich dieser Anteil auf 13 Prozent nahezu verdoppeln.

Einer der Profiteure ist Stardust Solar, das 2017 gegründete Unternehmen mit Franchise-Modell. Die Firma beliefert ihre Partner mit Photovoltaik-Anlagen, Energiespeichern und Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge - und unterstützt sie mit umfangreichen Services. Dafür erhält Stardust Solar Gebühren und profitiert zusätzlich von den Produktverkäufen.

Die jüngsten Zahlen unterstreichen den Erfolg: Im ersten Quartal 2025 wuchs der Umsatz um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr, die Bruttomarge kletterte von 27,4 auf 48 Prozent. Mit derzeit 87 aktiven Franchise-Regionen rechnet das Unternehmen, noch in diesem Jahr die Marke von 100 Standorten zu überschreiten. CEO Mark Tadros sieht Stardust Solar damit auf Kurs, die Rentabilität weiter auszubauen.

Die Aktie ist an der TSX Venture Exchange in Toronto unter dem Kürzel "SUN" gelistet und wird auch in Deutschland gehandelt (ISIN: CA8552811017).

Enthaltene Werte: DE0005557508,DE0006231004,CA8552811017