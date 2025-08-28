Unruhe bei der Allianz in Indien: Ein Streit um Erstattungssätze sorgt in Indien für Aufsehen: Krankenhäuser wollen die Tochter Bajaj Allianz von bargeldlosen Behandlungen ausschließen. Doch die Branche steht geschlossen hinter dem Versicherer und verurteilt die einseitige Maßnahme scharf.Die Allianz-Tochter Bajaj Allianz sieht sich in Indien mit Gegenwind konfrontiert. Der Krankenhausverband Association of Healthcare Providers - India (AHPI) hat seinen Mitgliedern in Nordindien empfohlen, ab dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär