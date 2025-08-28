Die Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077), börsennotierte Reederei und Asset-Manager, hat im ersten Halbjahr 2025 trotz schwächerer Umsätze einen deutlichen Gewinnsprung erzielt. Anleger setzen auf die neue Kapitalmarktstrategie und robuste Chartermärkte. Halbjahreszahlen 2025: Umsatz sinkt, Gewinn explodiert Die Umsatzerlöse der Ernst Russ-Gruppe lagen in den ersten sechs Monaten 2025 bei 79,8 Mio. Euro - rund 7,8 Mio. Euro weniger als im Vorjahr. Der Grund: geringere laufende Einnahmen.Gleichzeitig profitierte das Unternehmen stark von Portfoliooptimierungen und Schiffsverkäufen. Das EBIT stieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
