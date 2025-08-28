Die Q2-2025-Ergebnisse von Mister Spex unterstreichen die Fortschritte des laufenden Transformationsprogramms SpexFocus. Der Umsatz ging im Jahresvergleich um 22% auf 52,9 Mio. EUR zurück, bedingt durch Filialschließungen, geringere Rabattierungen und eine schwache Nachfrage, während sich die Profitabilität deutlich verbesserte. Die Bruttomarge weitete sich um mehr als 500 Basispunkte auf 53,7% aus, gestützt durch einen gesünderen Produktmix und höherwertige Gläser. Der EBIT-Verlust verringerte sich auf -4,3 Mio. EUR (Q2'24: -7,2 Mio. EUR) und lag damit über den Erwartungen von rund -6,0 Mio. EUR, getrieben durch niedrigere Personal- und Marketingkosten. Der operative Cashflow drehte ins Positive, und die liquiden Mittel blieben mit 65,5 Mio. EUR solide, was strategische Flexibilität ermöglicht. Während die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 bereits im Juni auf -10% bis -20% yoy gesenkt wurde, wurde der EBIT-Margenausblick von -5% bis -15% bestätigt. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 4,00 EUR, wobei das Transformationsprogramm zunehmendes Aufwärtspotenzial bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mister-spex-se





