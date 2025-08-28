The Payments Group Holding (PGH) hat ehrgeizige Ziele für den Zeitraum 2025-2028 vorgestellt, gestützt auf die Übernahme von 75% an TPG. Das Transaktionsvolumen soll von 80 Mio. EUR im Jahr 2024 auf über 1 Mrd. EUR bis 2028 steigen, unterstützt durch die kürzlich erteilte E-Money-Lizenz. Im selben Zeitraum wird ein Vervierfachen der Umsätze von 7 Mio. EUR (2024) bis 2028 erwartet, was einer CAGR von rund 40% entspricht, während für das konsolidierte EBITDA 4 Mio. EUR im Jahr 2026 und über 10 Mio. EUR bis 2028 in Aussicht gestellt werden. Der Einstieg in Stablecoins, der in den Prognosen nicht berücksichtigt ist, bietet zusätzliche attraktive Optionen. Zwar bestehen weiterhin Umsetzungs- und regulatorische Risiken, doch der Ausblick signalisiert ein skalierbares Geschäftsmodell und einen klaren Weg zu nachhaltiger Profitabilität. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit dem jüngst angehobenen Kursziel von 1,80 EUR, das sich rein auf den NAV des Unternehmens stützt, bis die Übernahme von TPG abgeschlossen ist. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/the-payments-group-holding
