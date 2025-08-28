Die Ernst Russ AG lieferte ein solides Q2 2025: Der Umsatz lag mit 38,9 Mio. EUR (-4,4 % yoy) trotz kleinerer Flotte weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Das EBIT von 15,3 Mio. EUR übertraf die Schätzungen (+8 % vs. mwb-Erwartung), gestützt durch Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf der MS Andante, was zu einer starken Marge von 39 % führte. Der Konzernüberschuss nach Minderheiten stieg auf 10,3 Mio. EUR, während das EPS von 0,31 EUR auf Vorjahresniveau lag, jedoch die Prognosen übertraf. Operativ blieb die Performance mit einer Auslastung von 97,3 % und stabilen Charterraten von 17.412 USD/Tag robust. Mit bereits rund 84 % der mwb-Umsatzschätzungen für 2025 abgesichert und realisierten Veräußerungsgewinnen von über 30 Mio. EUR erscheint die Guidance weitgehend sicher. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und erhöhen das Kursziel auf 11,00 EUR (zuvor 10,00 EUR), da wir unsere Schätzungen nach den besser als erwarteten Q2/H1-Zahlen anheben. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ernst-russ-ag





