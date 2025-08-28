Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://dwbdiv.smartbrokerplus.de/ts/94450/tsc - typ=r&amc=con.smartbrokerplus.536232.548190.CRTuFopWREk&smc1=YouTube (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Crowdstrike | Snowflake | Nucera - Kein Grund zur Sorge bei Nvidia - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 - Für mehr Börsenlounge und Austausch mit der Community, schaut doch mal auf dem Discord rein: https://discord.gg/BHfHc8WFSF 00:00 Begrüßung DAX - freundlich nach Nvidia-Zahlen Thema des Tages: Nvidia-Zahlen Crowdstrike - Ausblick enttäuscht Snowflake - hier brummt es HP - positive Anzeichen Lynas - Gewinn bricht ein - Kapitalerhöhung Ping An Insurance - Zahlen reißen keinen vom Hocker Meituan - Gewinneinbruch Softcat - Chance von der Insel Termine - Marvel & Affirm sind dran Siemens - Kursziel 300 Euro Delivery Hero - Gewinnwarnung Pro7 - Media for Europe übernimmt Mehrheit TK Nucera - Auftrag aus Down Under winkt Depot - Cash wird aufgebaut Zuschauerfragen
