28.08.2025 Die Abwicklung des Erwerbsangebots wird am 4. September 2025 erwartet

H&R Holding GmbH beabsichtigt, nach erfolgreichem Vollzug des Erwerbsangebots die Umsetzung eines Delisting-Angebots oder eines Squeeze-outs zu prüfen Die H&R Holding GmbH (die "Bieterin"), eine von Nils Hansen beherrschte Gesellschaft, hat heute das endgültige Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots für alle ausstehenden Aktien der H&R GmbH & Co. KGaA ("H&R KGaA", ISIN: DE000A2E4T77) bekanntgegeben. Bis zum Ablauf der Annahmefrist am 25. August 2025 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) wurde das Erwerbsangebot für insgesamt 2.949.150 H&R-Aktien der H&R KGaA angenommen. Dies entspricht etwa 7,92 % der H&R KGaA-Aktien. Außerdem hat die Bieterin während der Annahmefrist 2,10 % der H&R KGaA-Aktien außerhalb des Erwerbsangebots über die Börse erworben. Der Bieterin werden damit nun 77,54 % aller ausstehenden Aktien der H&R KGaA zugerechnet, einschließlich des Anteils von 61,45 % der H&R KGaA-Aktien, die Nils Hansen bereits vor der Transaktion zugerechnet wurden, sowie 6,06 % der H&R KGaA-Aktien, die Wilhelm Scholten zugerechnet werden. Herr Scholten bleibt mittelbar im gleichen Anteil an der H&R KGaA beteiligt. Damit leisten die Aktionärinnen und Aktionäre der H&R KGaA einen bedeutenden Beitrag zur dringend notwendigen Transformation des Unternehmens. Die Bieterin hat am 29. Juli 2025 bekannt gegeben, auf die auflösende Bedingung des Nichterreichens der Mindestannahmeschwelle von 85 % zu verzichten. Das Erwerbsangebot unterliegt keinen weiteren Bedingungen. Die Abwicklung des Erwerbsangebots wird am 4. September 2025 erwartet. Nach erfolgreichem Vollzug des Erwerbsangebots beabsichtigt die Bieterin, die Umsetzung eines Delisting-Angebots oder eines Squeeze-outs zu prüfen, sofern dies zum jeweiligen Zeitpunkt wirtschaftlich und betrieblich zweckmäßig ist, um die notwendige Transformation der deutschen Raffineriestandorte der H&R KGaA potenziell abseits des Börsenumfelds voranzutreiben. ### Über die H&R GmbH & Co. KGaA Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an den Börsen Hamburg und Düsseldorf notierte H&R GmbH & Co. KGaA (ISIN DE000A2E4T77) ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Basis fossiler, biologischer, synthetischer und recycelter Kohlenwasserstoffe und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig. Weitere Informationen zur H&R KGaA finden Sie unter www.hur.com Über die H&R Holding GmbH und Nils Hansen Die H&R Holding GmbH ist eine von Nils Hansen beherrschte Gesellschaft, die zur Beteiligung an Gesellschaften gegründet wurde. Nils Hansen ist der langjährige beherrschende Gesellschafter der H&R GmbH & Co. KGaA. Er übernahm im Jahr 1973 im Alter von 33 Jahren die alleinige Verantwortung für das traditionsreiche Hamburger Handelshaus Hansen & Rosenthal. In den frühen 1990er Jahren erfolgte unter seiner Federführung der Erwerb des Raffineriestandorts Salzbergen und die dortige Umstellung von der reinen Schmierstoff- zur diversifizierten Spezialitätenproduktion. Der Standort wurde im Jahr 2001 in die WASAG Chemie AG im Wege einer Verschmelzung eingebracht, hieraus entstand zunächst die H&R WASAG AG. Die Aktien der H&R WASAG AG wurden ab Juli 2002 an der Börse gehandelt. Später erfolgte die Umfirmierung in die H&R AG. Der Erwerb des Raffineriestandortes Ölwerke Schindler GmbH im Hamburger Hafen im Jahr 2004 beschleunigte die Entwicklung zu einem der führenden Produzenten von ölbasierten Spezialitäten weiter. 2015/16 erfolgte die mehrheitliche Einbringung des Chinageschäftes und die Umwandlung in die H&R KGaA. Nils Hansen ist seit der Verschmelzung im Jahr 2001 größter Gesellschafter der heutigen H&R KGaA. Er wird durch seine beiden Söhne Niels H. Hansen und Sven Hansen wesentlich in der Führung und Zukunftsgestaltung der H&R-Gruppe unterstützt. Kontakt Investor Relations und Presse - H&R GmbH & Co. KGaA Leiter Investor Relations / Kommunikation Ties Kaiser ties.kaiser@hur.com +49 (0)40 43218-321 Kontakt Presse - H&R Holding GmbH FGS Global Tanja Dorr tanja.dorr@fgsglobal.com +49 (0)160 99 27 1975 Wichtiger Hinweis Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der H&R GmbH & Co. KGaA. Die endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des Erwerbsangebots sowie weitere das Erwerbsangebot betreffende Regelungen können Sie der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Veröffentlichung gestatteten Angebotsunterlage sowie der Angebotsänderung entnehmen. Investoren und Inhabern von Aktien der H&R GmbH & Co. KGaA wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot stehenden Unterlagen zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Das Erwerbsangebot wurde unter alleiniger Geltung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der US-Wertpapiergesetze veröffentlicht. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des Erwerbsangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen. Die Bieterin behält sich vor, im Rahmen des rechtlich Zulässigen H&R KGaA-Aktien außerhalb des Angebots börslich oder außerbörslich unmittelbar oder mittelbar zu erwerben, wobei derartige Erwerbe oder Vereinbarungen zum Erwerb von H&R KGaA-Aktien im Einklang mit dem anwendbaren Recht durchgeführt werden. Soweit solche Erwerbe erfolgen sollten, wird dies im Internet unter www.chem-offer.com in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht. Soweit dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese keine Tatsachenbehauptungen und werden durch die Worte "beabsichtigen", "werden" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen geben die Absichten, Annahmen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen wieder. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen, stellen jedoch keine Garantie für deren zukünftige Richtigkeit dar (dies gilt insbesondere für Umstände, die außerhalb des Einflussbereichs der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und in der Regel außerhalb der Kontrolle der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen ihre in Dokumenten oder Mitteilungen oder in der Angebotsunterlage oder in der Angebotsänderung geäußerten Absichten und Einschätzungen nach Veröffentlichung der Dokumente, Mitteilungen oder der Angebotsunterlage oder der Angebotsänderung ändern werden.



