Seltene Erden: Im Fokus geopolitischer Spannungen!

Anzeige / Werbung

Im Markt für Seltene Erden kommt es zum Showdown zwischen den USA und China. Die einen kontrollieren das Geschäft, die anderen wollen die Abhängigkeit abbauen. Und beide benötigen die Metalle für ihre High Tech-Industrien. Von diesem Wettlauf profitieren die wenigen westlichen Unternehmen, die bei Seltenen Erden aktiv sind. Ihre Aktienkurse haben bereits zugelegt. Chancen bieten sich unter anderem bei australischen Firmen wie St. George Mining.

Wettlauf zwischen den USA und China

Der Handelskrieg zwischen den beiden Supermächten begann schon in der Amtszeit von Joe Biden. Der hatte den Export von High Tech-Gütern wie Computer-Chips nach China beschränkt. Mit der steigenden Bedeutung der Prozessoren für die Künstliche Intelligenz setzt Donald Trump nun diese Maßnahmen fort. China wiederum kennt die Schwachstellen der US-Amerikaner nur allzu gut. Erst gab es als Gegenmaßnahme Exportkontrollen bei Seltenen Erden. Inzwischen hat man die Ausfuhr gedrosselt und streng reguliert. Mittlerweile standen schon zeitweise einige Fabrikbänder in Europa und Nordamerika still. Es trifft dabei auch die Verbündeten Washingtons. Chinas Antwort auf US-Sanktionen ist die logische Konsequenz aus ihrer Dominanz im Markt für Seltene Erden. Das Land produziert mehr als 60 Prozent der Seltenen Erden weltweit. Dabei kontrolliert man teilweise auch Vorkommen in Afrika. Bei den Verarbeitungskapazitäten dieser Metalle verfügt Beijing sogar über einen Weltmarktanteil von rund 90 Prozent.

Die USA bemühen sich nun, diese Abhängigkeit zu reduzieren. Aber wie erfahrene Investoren wissen: Es dauert Jahre und manchmal Jahrzehnte, bis ein Vorkommen abgebaut werden kann. Dementsprechend investiert man massiv in die wenigen Vorkommen, die bereits in den kommenden Jahren in Produktion gebracht werden können. Dazu zählt beispielsweise MP Materials, dass das Projekt Mountain Pass in Nevada erweitert - die einzige produzierende Seltene Erden-Mine in den Vereinigten Staaten. Hier investierte das US-Verteidigungsministerium mehrere hundert Mio. US-Dollar zur Unterstützung. Zudem wird Apple 500 Mio. US-Dollar investieren. Der Smartphone-Konzern will sich so die dringend benötigten Materialien sichern.

Nur wenige Player profitieren

Doch eine Mine wird kaum ausreichen, um den Bedarf zu decken, und so sehen Investoren Chancen in den wenigen anderen westlichen Unternehmen. Zumal sich die Aktie von MP Materials inzwischen binnen weniger Monate mehr als verdreifacht hat und das Unternehmen mit mehr als 12 Mrd. Euro bewertet wird - eine stolze Marktkapitalisierung. Zu den wenige Firmen in diesem Sektor gehört auch St. George Mining (0,035 AUD; AU000000SGQ8). Das australische Unternehmen entwickelt das Araxá-Projekt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais. Auf der Lagerstätte finden sich relevante Mengen an Niobium und Seltenen Erden. Erste Meilensteine hat das Unternehmen bereits erreicht. So präsentierte St. George Mining jüngst die erste JORC-konforme Ressourcenschätzung für das Araxá-Projekt. Demnach finden sich dort 41,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,68% Niobpentoxid sowie 40,6 Millionen Tonnen mit 4,13% an Seltenen Erden. Bei Seltenen Erden weist das Vorkommen damit eine der höchsten Grade außerhalb Chinas auf und ist vom Volumen der Mineralisierung vergleichbar mit Mountain Pass. Der Clou: Fast die gesamte Lagerstätte befindet sich innerhalb der oberen 100 Meter und damit direkt an der Oberfläche. Das hält die Produktionskosten für die geplanten Tagebauerschließung niedrig. Parallel wurden geologische und geotechnische Studien gestartet. Das Ziel: die Machbarkeit des Projekts im Rahmen einer Scoping-Studie bis Ende 2025 wirtschaftlich zu bewerten.

Niobium: Zweiter Treiber für St. George Mining!

Neben den wichtigen Seltenen Erden finden sich auf der Lagerstätte auch relevante Mengen an Niobium. Das Metall ist aus der modernen Industrie kaum wegzudenken. Es verleiht Stahl eine hohe Festigkeit, ohne ihn schwerer zu machen - ein Vorteil, der in Pipelines, Fahrzeugrahmen oder Hochhauskonstruktionen entscheidend ist. Trotz wachsender Nachfrage ist das Angebot begrenzt und wie bei Seltenen Erden stark konzentriert. So verfügt Brasilien über die dritthöchsten Reserven an Seltene Erden weltweit. Zudem dominiert das Land 90 Prozent des Weltmarktes für Niobium - hauptsächlich kontrolliert durch das Privatunternehmen CBMM, an dem sich bereits zwei chinesische Unternehmen in der Vergangenheit beteiligt haben. Auch Niobium ist für die US-Industrie unverzichtbar.

Analysten raten zum Einstieg

Finanziell ist St. George Mining gut aufgestellt, um die Lagerstätte weiterzuentwickeln. Jüngst konnte die Firma 5 Mio. Dollar bei Investoren einsammeln. Dieses Jahr sollen neben der Scoping-Studie, die einen ersten Einblick in die Wirtschaftlichkeit des Projekts gibt, auch weitere Bohrungen zur Vergrößerung der Ressource stattfinden. Zudem wird die Wiederinbetriebnahme einer bestehenden Pilotanlage geprüft - mit dem Ziel, erste Produktproben herzustellen und von potenziellen Kunden prüfen zu lassen. Bezeichnenderweise befindet sich das Projekt von St. George in unmittelbarer Nähe zum Betrieb von CBMM und weist eine ähnliche Mineralisierung auf - was Vertrauen in das Potenzial von St. George weckt, ebenfalls die kommerzielle Produktion von Niob voranzutreiben.

Der Börsenwert von St. George Mining liegt aktuell bei etwa 110 Mio. AUD. Die Analysten von East Coast Research sehen deutlich höheres Potenzial und gaben im Mai ein Kursziel von 0,14 AUD aus. Das Kursziel entspräche einer Vervierfachung des aktuellen Aktienkurses, der bei 0,035 AUD liegt. In einer neueren Analyse vom 1. August hat Pitt Research sein Kaufen-Votum bestätigt und sieht einen fairen Wert für das Unternehmen von 517 bis 798 Mio. AUD. Das entspricht einem Kurs von 0,13 bis 0,21 AUD je Aktie. Die Experten sehen hier also erhebliches Potenzial.

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Seltene Erden: Im Fokus geopolitischer Spannungen! appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000SGQ8