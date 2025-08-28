Anzeige
Donnerstag, 28.08.2025
WKN: A1MME7 | ISIN: DE000A1MME74 | Ticker-Symbol: NF4
Xetra
28.08.25 | 13:47
42,200 Euro
-0,94 % -0,400
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
Dow Jones News
28.08.2025 14:27 Uhr
246 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-DD: Netfonds AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Netfonds AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Netfonds AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Hamburg (pta000/28.08.2025/13:53 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                 Karl Lennart Dümmler 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                           In enger Beziehung 
b)      Erstmeldung 
                                           Karsten Dümmler 
                                           Aufsichtsrat 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                 Netfonds AG 
b)      LEI                                 9676009U2B9KFVJFUF64 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments       Aktie 
        Kennung                               DE000A1MME74 
b)      Art des Geschäfts                          Sonstiges 
                                           Schenkung von 4.200 Stk. 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        nicht bezifferbar                          nicht bezifferbar 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        nicht bezifferbar                          nicht bezifferbar 
e)      Datum des Geschäfts                         28.08.2025 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                          Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Netfonds AG 
           Heidenkampsweg 73 
           20097 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Philip Angrabeit 
Tel.:         +49 40 822267314 
E-Mail:        ir@netfonds.de 
Website:       www.netfonds.de 
ISIN(s):       DE000A1MME74 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756381980389 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 07:53 ET (11:53 GMT)

© 2025 Dow Jones News
