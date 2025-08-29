In der deutschen Wirtschaft herrscht zunehmend Unruhe und nicht jeder Vorstand sitzt mehr sicher im Sattel. Der Volkswagen Konzern ist ins Straucheln geraten und die Frage, ob der Vorstandschef Oliver Blume gleichzeitig Vorstandsvorsitzender bei der Volkswagen AG und der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG sein sollte, wird immer lauter gestellt. Doch auch bei den "Vorzeigebanken" Deutsche Bank und Commerzbank ist nicht mehr alles so rosig wie sonst. Goldman Sachs stuft beide Bankhäuser von neutral auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
