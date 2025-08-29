Das Instrument CAXA CA13124L7016 CALLINEX MINES INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 29.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 01.09.2025

The instrument CAXA CA13124L7016 CALLINEX MINES INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 29.08.2025 and ex capital adjustment on 01.09.2025



Das Instrument 5HV0 CA03078N2095 AMERIWEST LITHIUM NEW EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 29.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 01.09.2025

The instrument 5HV0 CA03078N2095 AMERIWEST LITHIUM NEW EQUITY is traded cum capital adjustment on 29.08.2025 and ex capital adjustment on 01.09.2025



Das Instrument F62 NO0012697715 ENERGEIA AS NK 0,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 29.08.2025

The instrument F62 NO0012697715 ENERGEIA AS NK 0,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 29.08.2025



Das Instrument 8QC NO0010731615 TYSNES SPAREBANK NK 100 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 29.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 01.09.2025

The instrument 8QC NO0010731615 TYSNES SPAREBANK NK 100 EQUITY is traded cum capital adjustment on 29.08.2025 and ex capital adjustment on 01.09.2025



Das Instrument 2S0 NO0010863285 SATS ASA NK 2,125 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 29.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 01.09.2025

The instrument 2S0 NO0010863285 SATS ASA NK 2,125 EQUITY is traded cum capital adjustment on 29.08.2025 and ex capital adjustment on 01.09.2025





© 2025 Xetra Newsboard