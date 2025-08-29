Lausanne - Die Westschweizer Brokerfirma Compagnie Financière Tradition (CFT) hat im ersten Halbjahr 2025 einen deutlich höheren Gewinn erzielt. Mit Blick nach vorn bleibt das Unternehmen zuversichtlich. Der Reingewinn auf Gruppenebene lag mit 70,2 Millionen Franken um 17 Prozent über dem Vorjahreswert. Zu konstanten Wechselkursen hätte das Plus sogar gut 20 Prozent betragen, wie CFT am Freitag mitteilte. Das Betriebsergebnis erhöhte sich um knapp ...Den vollständigen Artikel lesen ...
