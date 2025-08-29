Kolumbien zählt zu den attraktivsten Bergbauländern Südamerikas, insbesondere die Region Antioquia gilt als Herzstück der Goldproduktion mit rund 50-60?% des nationalen Outputs. Hier befinden sich sowohl industrielle Minenprojekte als auch zahlreiche handwerkliche Betriebe, die gemeinsam die jahrhundertealte Goldtradition der Region fortführen. Quimbaya Gold (WKN A3DT3C, ISIN CA74841L1013) konzentriert sich auf das 100?% unternehmenseigene Tahami South-Projekt im Segovia-Goldgürtel, einem der produktivsten Goldkorridore des Landes. Nach umfassender Kartierung, geochemischen Analysen und Laborarbeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Alphabriefe