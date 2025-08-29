Die Experten von Zacks Research sehen großes Potenzial bei NurExone Biologic

Anzeige / Werbung

Die Analysten von Zacks Research haben die kanadische Biotech-Firma NurExone Biologic unter die Lupe genommen - und zeigen sich vom Potenzial des Unternehmens überzeugt. So geben die Experten den fairen Wert mit 3,50 $ an. Aktuell liegt der Kurs bei 0,60 $. Daraus ergibt sich ein theoretisches Aufwärtspotential von mehr als 580%.

ExoPTEN im Fokus - starke präklinische Ergebnisse

NurExone arbeitet an einer neuartigen Therapie für akute Rückenmarksverletzungen. Herzstück der Entwicklung ist ExoPTEN, ein Ansatz, der auf Exosomen basiert. Laut Zacks Research liefern diese im Vergleich zu einem Branchenstandard mehr als doppelt so viele heilungsfördernde Signale. Das könnte nicht nur bei Rückenmarksverletzungen, sondern auch bei Hautregeneration, Wundheilung oder orthopädischen Eingriffen eine Rolle spielen.

CEO Jacob Licht sagte dazu: "Diese Daten bestätigen, dass die von unserer US-Tochtergesellschaft hergestellten naiven Exosomen eine starke regenerative und therapeutische Wirkung haben werden. Da sie mehr als doppelt so viele Wundheilungssignale liefern wie der Branchenbenchmark, sind Anwendungen in der ästhetischen Hautverjüngung, Wundversorgung und orthopädischen Reparatur denkbar."

Ermutigende Studien zu Rückenmarks- und Augenschäden

Besonders eindrücklich sind die Ergebnisse aus präklinischen Versuchen:

Tiere mit Rückenmarksverletzungen, die hohe ExoPTEN-Dosen erhielten, erlangten alle ihre Gehfähigkeit zurück. In der Kontrollgruppe schaffte dies nur 1 von 6 Tieren. Für 2026 ist nun eine erste klinische Studie (Phase 1/2a) mit Patienten geplant.

Auch bei Sehnervschäden, wie sie bei Glaukom auftreten, gibt es Fortschritte. Am Goldschleger Eye Institute erklärte Dr. Ifat Sher: "Die Ergebnisse dieser erweiterten Studie sind äußerst ermutigend. ExoPTEN zeigt Potenzial als Behandlung, die die Funktionalität wiederherstellt und Neuroprotektion bietet."

Orphan-Drug-Status als Türöffner

Ein wichtiger Pluspunkt: ExoPTEN wurde in den USA und Europa als Orphan Drug eingestuft. Das bedeutet steuerliche Vorteile, Gebührenbefreiungen und exklusive Vermarktungsrechte.

Der adressierbare Markt für Therapien bei Sehnervschäden wird laut den Experten von Zacks Research derzeit auf 5,5 Milliarden $ geschätzt - mit einem erwarteten jährlichen Wachstum von über 8 Prozent.

Fazit der Experten

Die Analysten von Zacks Research sehen in NurExone ein Unternehmen mit viel Potenzial, auch wenn es sich noch im frühen Entwicklungsstadium befindet. Die bisherigen Daten zu ExoPTEN sprechen für eine möglicherweise bahnbrechende Therapie.

Ihr Rat: Anleger, die bereit sind, höhere Risiken einzugehen, sollten die Aktie im Auge behalten.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



