© Foto: picture alliance / newscom | John AngelilloStarkes Cloud-Wachstum treibt Alibabas Umsätze nach oben. Mit einem eigenen KI-Chip könnte der Konzern sogar Nvidia Marktanteile abjagen.Alibaba hat im jüngsten Quartal trotz schwachem Heimmarkt die Anleger überzeugt. Der Umsatz stieg um 2 Prozent auf 247,7 Milliarden Yuan (34,6 Milliarden US-Dollar) und lag damit unter den Erwartungen, während das Nettoergebnis durch Gewinne aus Beteiligungen deutlich zulegte. Ohne diesen Effekt wäre der Nettogewinn um 18 Prozent gesunken, da das Unternehmen Milliarden in den hart umkämpften Schnellliefermarkt investiert. Im Kerngeschäft E-Commerce bremste der Preiskampf mit Rivalen wie JD.com und Meituan. Das Segment Quick Commerce erzielte zwar ein …Den vollständigen Artikel lesen ...
