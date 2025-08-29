Die LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29), börsennotiert im Scale-Segment der Deutschen Börse, hat auf ihrer Hauptversammlung 2025 in Hamburg ihre ehrgeizige Strategie "GROWTH 28" vorgestellt. Anleger sehen: Der Asset-Manager will bis 2028 die Assets under Management (AuM) auf über 15 Mrd. Euro steigern - und sich als KI-getriebenes Mid Cap in Europa etablieren. GROWTH 28: KI als Wachstumsmotor CEO Achim Plate betonte die Rolle von KI-basierten Lösungen für White-Label-Partner. Bereits heute steuert LAIQON erfolgreich Depots und Fonds u. a. für Union Investment und die meine Volksbank Raiffeisenbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
