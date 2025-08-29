Das belgische Medizintechnik-Unternehmen hat am Donnerstag erfreuliche Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt. Nach anfänglichen Kursgewinnen ist die Aktie von Ion Beam Applications dennoch ins Minus gerutscht. Sollten Anleger die derzeitigen Kurse zum Einstieg beim hochinteressanten europäischen Nebenwert nutzen?Zwischen Januar und Juni steigerte der Protonentherapie-Weltmarktführer die Nettoerlöse um 40 Prozent auf 305 Millionen Euro, was deutlich über der Analystenerwartung lag. Allerdings ging ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär