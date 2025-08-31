Unterföhring (ots) -31. August 2025. Ein Weltrekord jagt den nächsten in SAT.1: In "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" werden am Samstagabend sieben Guinness World Records aufgestellt. Die Live-Show überzeugt auch am zweiten Abend das Publikum mit sehr guten 7,5 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Senderzielgruppe (Z. 14-59 J.).Im finalen Duell der Tagesgewinner setzt sich Christian Schäfer aus Haßfurt gegen Daniel Schmidt aus Hamburg durch. Die Zuschauer haben zuvor in der Joyn-App abgestimmt. Er gewinnt 40.000 Euro und bekommt mit seinem Rekord "Telefonnummern merken" eine Doppelseite im nächsten Guinness World Records-Buch.Diese Weltrekorde wurden am Samstag live in SAT.1 aufgestellt:Elf Richtige: Christian Schäfer (33, Haßfurt) stellt den Weltrekord im Telefonnummern merken aufGedächtnissportler Christian merkt sich innerhalb der Show die Handynummern von 200 Personen aus dem Publikum. Nach zwei Stunden muss er live in SAT.1 zufällig ausgewählte Zuschauer:innen anrufen. Er übertrifft die geforderten sechs Richtige: Es klingelt bei elf Personen in drei Minuten.20 Überschläge: Tom Buxbaum (12, Siegen) holt den Weltrekord bei Flairs mit dem Stunt-ScooterBei seinem Rekordversuch muss Schüler Tom mindestens 15 Überschläge mit einem Stunt-Scooter, sogenannte Flairs, in einer Minute schaffen. Der Schüler zeigt eine fehlerfreie Leistung mit herausragenden 20 Überschlägen.991 Kilogramm: Mika Nieminen (44, Finnland) zieht nur mit den Brustwarzen das schwerste FahrzeugUm den bestehenden Rekord des US-Amerikaners Sage Werbock zu brechen, muss Mika eine Kutsche und seine Frau, zusammen 991 Kilogramm, allein mit den Brustwarzen über 20 Meter ziehen. Das schafft er ohne Probleme.1064 gewonnene Matches: Matthias Schlitte (38, Bebertal) bricht den Weltrekord im 24 Stunden ArmwrestlingSein Rekordversuch startet in der Show am Freitag und endet am Samstagabend nach 24 Stunden. In dieser Zeit gewinnt Matthias 1064 Matches im Armwrestling - und überbietet den bestehenden Weltrekord um 40 Siege!27 Bälle: Annika Irmler (36, Hamburg) schafft den Weltrekord im Tischtennisbälle aus Gläsern züngelnDank ihrer langen Zunge - 7 Zentimeter ab Schneidezahn - hat Annika bereits einen Eintrag ins Guinness World Records Buch. Live in SAT.1 holt sie ihren zweiten Weltrekord. Sie holt mithilfe ihrer Zunge in einer Minute 27 Tischtennisbälle aus Gläsern. 25 waren gefordert.42 Sekunden: Mauricio Farias da Silva (28, München) tippt eine SMS während eines HeadspinsDer Münchner Breakdancer will seinem Freisinger Kollegen Benedikt Mordstein den Weltrekord abluchsen. Dafür muss er in einer Zeit unter 56,65 Sekunden eine SMS auf einem Mobiltelefon während eines Headspins tippen. Er scheitert beinahe an einem Rechtschreibfehler und nutzt den zweiten Versuch.270 Milliliter: Thore (34) und Lasse Gauch (31) und Ha Van Duc (33, alle Kiel) holen den Rekord im Wassertrinken während eines VorwärtssaltosDas Team aus Kiel tritt an gegen Philipp Adams (17), Jens Glaser (21), Philipp Kausch (16, alle bei Lübeck). Ihr Ziel: Während eines Vorwärtssaltos mindestens 120 Milliliter mit dem Strohhalm Wasser aus einem Behälter zu trinken. Das Team aus Kiel schafft mit 270 Milliliter weit mehr.Jürgen Müller (65, Mannheim) scheitert beim sechsten Sprung am WeltrekordFür den Weltrekord muss Jürgen mindestens sechs Sprünge von Stange zu Stange, sogenannte Laché-Sprünge, mit verbundenen Augen absolvieren. Beim sechsten Sprung rutscht er von der Stange ab und scheitert somit haarknapp.Soledad Sichert (54, Windhagen) scheitert im Mineralwasser erschmeckenWassersommeliére Soledad probiert in drei Minuten 20 Mineralwässer. Für den Weltrekord muss sie mindestens fünf richtig zuordnen. Vor Aufregung kann Soledad ihr Wissen nicht abrufen und schafft nur zwei Mineralwassersorten richtig zuzuordnen.Nina Windmüller (37, Bergisch-Gladbach) scheitert im Fußball annehmenDie ehemalige Bundesligaspielerin möchte den Frauenrekord im höchsten von einer Drohne abgeworfenen Fußball annehmen und kontrollieren. Der Fußball wird von einer Drohne aus einer Höhe von 25 Metern abgeworfen. Sie scheitert in allen drei Versuchen.Bildmaterial aus der Show vom Samstag und zu den Rekorden finden Sie unter www.presse.sat1.deProduziert wird "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" von der Constantin Entertainment.Basis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 31.08.2025 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Katrin DietzContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 -1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 151 40 65 55 18email: nadine.vaders@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6107300