Die FORTEC Elektronik AG (DE0005774103) hat ein herausforderndes Geschäftsjahr 2024/2025 hinter sich gebracht, dabei aber ihre angepasste Prognose im Zielkorridor erreicht und bewiesen, dass das Unternehmen auch in schwierigen Zeiten handlungsfähig bleibt. Der Germinger Distributor verzeichnete einen Konzernumsatz von 79,7 Millionen Euro, was einem Rückgang von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 94,5 Millionen Euro entspricht. Marktumfeld setzt FORTEC unter erheblichen Druck: Die Zahlen spiegeln die schwierigen Rahmenbedingungen wider, mit denen sich FORTEC im abgelaufenen Geschäftsjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt