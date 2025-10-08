Die FORTEC Elektronik AG hat bekanntgegeben, dass der Aufsichtsrat eine Neustrukturierung der Unternehmensführung beschlossen hat. Ziel ist es, die FORTEC Gruppe strategisch und markttechnisch so aufzustellen, dass sie ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem zunehmend dynamischen Marktumfeld nachhaltig stärkt. FORTEC AG: Strukturiertes Auswahlverfahren für neue Führung Der Beschluss folgt auf die am 6. Oktober 2025 veröffentlichte Ad-hoc-Mitteilung, in der über personelle Veränderungen im Vorstand informiert wurde. Der Aufsichtsrat hat ein strukturiertes Verfahren eingeleitet, um geeignete Kandidatinnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
