Im Juli 2024 hatte Fortec den Vertrag mit Sandra Maile vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Jetzt wurde die Firmenchefin mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Aktionäre reagieren verschnupft. Statt der im vergangenen Sommer angekündigten "Kontinuität und Verlässlichkeit in der Führungsetage" kam es beim Systemanbieter Fortec in dieser Woche zum großen Knall. Am Montag verkündete der Aufsichtsrat (AR) den sofortigen Rauswurf von CEO Sandra Maile sowie das freiwillige Ausscheiden von COO Ulrich Ermel spätestens zum Ablauf seines Vertrags Mitte 2026. Zwei Tage später wurde die "Neuaufstellung der Unternehmensführung" angekündigt. Aufhorchen lässt dabei das Statement des AR-Vorsitzenden Christoph Schubert, dass man die neue Führung so aufstellen will, "dass Fortec wieder eine klare strategische Richtung erhält, sich marktorientiert neu positioniert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...