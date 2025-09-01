Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der HÖRMANN Industries GmbH vom 29.08.2025:Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, ISIN: NO0012938325) hat heute ihre Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht.In den ersten sechs Monaten sind die Umsatzerlöse der HÖRMANN Gruppe um 2,3% auf 335,2 Mio. EUR gestiegen (Vorjahr: 327,6 Mio. EUR). Der leichte Umsatzanstieg resultierte im Wesentlichen aus der positiven Geschäftsentwicklung in den Bereichen Communication und Engineering sowie der Fakturierung mehrjähriger Projektaufträge im Bereich Intralogistics. Im Geschäftsbereich Automotive setzten sich die schwachen Absatzzahlen verschiedener Hauptkunden aus dem zweiten Halbjahr 2024 auch in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 fort, was zu einer rückläufigen Umsatzentwicklung gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 führte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
