HÖRMANN Gruppe stärkt Führungsteam für die Zukunft



13.01.2026 / 10:00 CET/CEST







HÖRMANN Gruppe stärkt Führungsteam für die Zukunft Dr. Dirk-Eric Loebermann übernimmt zum 1. April 2026 die Funktion des Chief Executive Officers (CEO) der HÖRMANN Holding

Anna Hörmann tritt zum 1. April 2026 in die Geschäftsführung der HÖRMANN Holding ein

Der bisherige CEO, Dr. Michael Radke, begleitet den geordneten Übergang bis 30. Juni 2026

Die Position des Chief Financial Officers (CFO) wird weiterhin von Johann Schmid-Davis wahrgenommen Kirchseeon, 13. Januar 2026 - Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, ISIN: NO0012938325) gibt personelle Veränderungen in der Unternehmensführung bekannt, mit denen die langfristige Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe gezielt vorangetrieben wird. Zum 1. April 2026 übernimmt Dr. Dirk-Eric Loebermann als Nachfolger von Dr. Michael Radke die Funktion des Chief Executive Officers (CEO) der HÖRMANN Holding. Ebenfalls zum 1. April 2026 wird Anna Hörmann als weitere Geschäftsführerin in die Geschäftsführung der HÖRMANN Holding berufen und übernimmt künftig die Verantwortung für die Unternehmen der Engineering-Sparte. Die HÖRMANN Industries GmbH ist in den vier Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Intralogistics und Engineering tätig. Wechsel an der Spitze: Dr. Dirk-Eric Loebermann übernimmt CEO-Funktion Dr. Dirk-Eric Loebermann übernimmt zum 1. April 2026 die Aufgaben von Dr. Michael Radke. Dr. Radke, der die Entwicklung der Unternehmensgruppe über viele Jahre mit großer Umsicht und Stabilität geprägt hat, begleitet den Übergang bis zum 30. Juni 2026, bevor er sich einer neuen beruflichen und persönlichen Lebensphase widmet. Die frühzeitig vorbereitete Übergabe gewährleistet eine geordnete CEO-Nachfolge und schafft klare Perspektiven für die weitere Entwicklung der Unternehmensgruppe. Mit Dr. Dirk-Eric Loebermann gewinnt die HÖRMANN Gruppe eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit umfassender Industrieexpertise. Zuletzt war er Mitglied des Vorstands (COO) der Eppendorf SE, einem weltweit führenden Unternehmen der Life-Science-Branche. Zuvor hatte er Vorstands- und Geschäftsführungspositionen u. a. bei der Festo SE & Co. KG und der Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG inne. Dr. Dirk-Eric Loebermann hat Maschinenbau an der RWTH Aachen studiert, promovierte in Betriebswirtschaftslehre an der TU Dortmund und vertiefte seine Studien an renommierten Institutionen wie dem MIT und der Ivey Business School. In seiner internationalen Karriere verantwortete Dr. Dirk-Eric Loebermann richtungsweisende Strategie- und Transformationsprogramme und führte Unternehmen durch komplexe Veränderungsprozesse, insbesondere im Kontext digitaler Technologien und neuer Geschäftsmodelle. Mit der Kombination aus breiter Industrieerfahrung und ausgeprägter Zukunftsorientierung gilt Dr. Dirk-Eric Loebermann als geschätzter Impulsgeber für moderne Führung, digitale Innovation und nachhaltige Unternehmensentwicklung. Dr. Dirk-Eric Loebermann: "Qualität, Verlässlichkeit und langfristiges Denken sind das Fundament der HÖRMANN Gruppe. Gemeinsam mit allen Teams möchte ich diese starke Basis nutzen, um internationales Wachstum zu beschleunigen, neue Märkte zu erschließen und mit Fokus auf Innovation sowie Digitalisierung unser Unternehmen langfristig zukunftssicher aufzustellen." Anna Hörmann tritt in die Geschäftsführung der Holding ein Mit der Berufung von Anna Hörmann erweitert die Geschäftsführung der HÖRMANN Holding ihre unternehmerische und strategische Perspektive. Neben ihrer bisherigen Tätigkeit als Geschäftsführerin der HÖRMANN Warnsysteme GmbH, die Anna Hörmann weiterhin ausübt, übernimmt sie künftig die Verantwortung für die Unternehmen der Engineering-Sparte. Anna Hörmann verfügt über einen fundierten Hintergrund in Management und Technologie. Sie absolvierte ein TUM-BWL-Studium an der Technischen Universität München (TUM), ein Betriebswirtschaftsstudium mit starken ingenieurwissenschaftlichen Bezügen. Ihre berufliche Laufbahn begann sie in der Unternehmensberatung. Seit Oktober 2018 ist sie Teil der HÖRMANN Industries GmbH und verantwortete zunächst den Bereich Unternehmensstrategie und -entwicklung. In dieser Funktion leitete sie erfolgreich den gruppenweiten Strategieentwicklungsprozess "Strategie 2025" für alle Geschäftsfelder der HÖRMANN Gruppe. Ein weiterer Meilenstein ihrer Tätigkeit war die Gründung und der Aufbau der HÖRMANN Digital GmbH, die heute als Zentrum für Digitalisierungs- und KI-Kompetenz innerhalb der Unternehmensgruppe fungiert. Seit März 2022 ist Anna Hörmann Geschäftsführerin der HÖRMANN Warnsysteme GmbH und verantwortet die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens mit dem Ziel des nachhaltigen und dynamischen Wachstums. Mit ihrer ausgewiesenen Strategie-, Technologie- und Transformationsexpertise leistet Anna Hörmann einen zentralen Beitrag zur Weiterentwicklung der HÖRMANN Gruppe und zur Gestaltung der digitalen Transformation der Unternehmensgruppe. Anna Hörmann: "Es ist für mich eine große Ehre und Freude, eine wachsende Verantwortung in der Unternehmensgruppe übernehmen zu dürfen, die mein Vater vor über 70 Jahren gegründet hat. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in der gesamten Gruppe." HÖRMANN Gruppe setzt ein klares Zeichen für Stabilität und Innovationsfreude Dr. Andreas Albath, Beiratsvorsitzender der HÖRMANN Gruppe, erklärt zu dem bevorstehenden Führungswechsel: "Unter der Führung von Dr. Radke hat sich die HÖRMANN Gruppe Schritt für Schritt weiterentwickelt und die zahlreichen externen Herausforderungen bislang unbekannten Ausmaßes in den letzten Jahren erfolgreich gemeistert. Für diese mit hohem persönlichen Einsatz erbrachte Führungsleistung und seine Bereitschaft, den Wechsel bis zur Jahresmitte 2026 aktiv zu begleiten, sind Gesellschafter und Beirat ihm in besonderer Weise dankbar. Mit Dr. Loebermann gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die sowohl tiefgreifende Industrieerfahrung als auch umfassende Expertise in Transformations- und Strategieprozessen mitbringt - ein entscheidender Erfolgsfaktor für die zukünftige Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe. Mit seiner großen internationalen Erfahrung auch in außereuropäischen Märkten wird er der Diversifizierung der Geschäftsbasis vieler Unternehmen der HÖRMANN Gruppe wertvolle Orientierung geben können. Der Eintritt von Anna Hörmann in die Geschäftsführung der Holding ist Ausdruck für die langfristige Perspektive des Familienunternehmens und dessen Weiterentwicklung über Generationen hinweg."



CEO Dr. Michael Radke betont zu den bevorstehenden Veränderungen: "Ich danke der Gesellschafterfamilie und dem Beirat für das Vertrauen und die großen Gestaltungsspielräume, die mir in den vergangenen Jahren gegeben wurden. Es ist mir eine Freude, die Übergabe aktiv zu begleiten und die Unternehmensgruppe in sehr guter Verfassung und mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten in eine neue Phase übergeben zu können." Johann Schmid-Davis, CFO der HÖRMANN Gruppe, betont zu den bevorstehenden Veränderungen: "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem neuen Führungsteam das nächste Kapitel der HÖRMANN Gruppe aktiv zu gestalten. Den eingeschlagenen Kurs werden wir dabei konsequent fortsetzen und die Diversifikation der Unternehmensgruppe gezielt weiter vorantreiben. Kontinuität, Stabilität und Zukunftsorientierung bleiben die zentralen Leitlinien unseres Handelns."



Mit dem neu aufgestellten Führungsteam setzt die HÖRMANN Gruppe ein klares Zeichen für Kontinuität und Zukunftsorientierung. Für Mitarbeitende, Kunden, Lieferanten sowie weitere Partner bedeutet dies Stabilität in der Zusammenarbeit bei gleichzeitig neuen Impulsen für die Weiterentwicklung der Geschäftsbereiche. Die HÖRMANN Gruppe wird ihre strategische Ausrichtung konsequent fortsetzen: Fokus auf innovative Technologien, eine hohe Fertigungstiefe, verlässliche Partnerschaften und ein langfristiges Unternehmenswachstum. Über die HÖRMANN Gruppe Seit der Unternehmensgründung 1955 ist die HÖRMANN Gruppe ständig gewachsen. Als Dachgesellschaft fungiert die HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG, die die langfristige Ausrichtung und Weiterentwicklung der Gruppe verantwortet. Das operative Geschäft wird unter dem Dach der HÖRMANN Industries GmbH gebündelt. Hier sind mehr als 30 Tochtergesellschaften mit hoher unternehmerischer Eigenständigkeit und Initiative in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Intralogistics und Engineering organisiert. Ziel der HÖRMANN Gruppe ist es, kundenspezifische Lösungen und Dienstleistungen zu entwickeln, die nachhaltige wirtschaftliche Vorteile und einen hohen Kundennutzen schaffen. Rund 2.900 hochqualifizierte Mitarbeitende bringen hierfür ein breit diversifiziertes, vernetztes Know-how aus unterschiedlichsten Technologiebereichen ein. www.hoermann-gruppe.com Medienkontakt: Celina Häseker

HÖRMANN Industries GmbH

Hauptstraße 45-47

D-85614 Kirchseeon

Mobil: +49 151 68857138

celina.haeseker@hoermann-gruppe.com



