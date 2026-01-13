Mitteilung der HÖRMANN Industries GmbH:

HÖRMANN Gruppe stärkt Führungsteam für die Zukunft

- Dr. Dirk-Eric Loebermann übernimmt zum 1. April 2026 die Funktion des Chief Executive Officers (CEO) der HÖRMANN Holding

- Anna Hörmann tritt zum 1. April 2026in die Geschäftsführung der HÖRMANN Holding ein

- Der bisherige CEO, Dr. Michael Radke, begleitet den geordneten Übergang bis 30. Juni 2026

- Die Position des Chief Financial Officers (CFO) wird weiterhin von Johann Schmid-Davis wahrgenommen

Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, ISIN: NO0012938325) gibt personelle Veränderungen in der Unternehmensführung bekannt, mit denen die langfristige Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe gezielt vorangetrieben wird. Zum 1. April 2026 übernimmt Dr. Dirk-Eric Loebermann als Nachfolger von Dr. Michael Radke die Funktion des Chief Executive Officers (CEO) der HÖRMANN Holding. Ebenfalls zum 1. April 2026 wird Anna Hörmann als weitere Geschäftsführerin in die Geschäftsführung der HÖRMANN Holding berufen und übernimmt künftig die Verantwortung für die Unternehmen der Engineering-Sparte. Die HÖRMANN Industries GmbH ist in den vier Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Intralogistics und Engineering tätig.

Wechsel an der Spitze: Dr. Dirk-Eric Loebermann übernimmt CEO-Funktion

Dr. Dirk-Eric Loebermann übernimmt zum 1. April 2026 die Aufgaben von Dr. Michael Radke. Dr. Radke, der die Entwicklung der Unternehmensgruppe über viele Jahre mit großer Umsicht und Stabilität geprägt hat, begleitet den Übergang bis zum 30. Juni 2026, bevor er sich einer neuen beruflichen und persönlichen Lebensphase widmet. Die frühzeitig vorbereitete Übergabe gewährleistet eine geordnete CEO-Nachfolge und schafft klare Perspektiven für die weitere Entwicklung der Unternehmensgruppe.

Mit Dr. Dirk-Eric Loebermann gewinnt die HÖRMANN Gruppe ...

