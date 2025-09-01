EQS-News: JadeHawk Capital S.à r.l. / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Howald (Luxemburg), 01.09.2025 - Die JadeHawk Capital S.à r.l., ein spezialisierter Finanzinvestor vorwiegend für Beteiligungen an unterbewerteten geschlossenen Immobilienfonds über den Zweitmarkt, konnte ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024/2025 (Stichtag: 28. Februar 2025) verbuchen. So stiegen die Verkaufserlöse von 3,4 Mio. Euro auf 4,7 Mio. Euro, gleichbedeutend mit einem Zuwachs von 38,2 %. Positiv entwickelten sich auch die erhaltenen regelmäßigen Ausschüttungen aus Mieteinnahmen, die um 5,6 % von 1,8 Mio. Euro auf 1,9 Mio. Euro zunahmen. Mit Blick auf die Ertragsseite ist JadeHawk Capital im abgelaufenen Geschäftsjahr der Turnaround gelungen. Nachdem im Vorjahr erstmals seit der Gründung 2018 ein Jahresfehlbetrag von 2,4 Mio. Euro verbucht werden musste, erwirtschaftete das Unternehmen im Berichtszeitraum einen Jahresüberschuss von 4,0 Mio. Euro. Dank dieser positiven Ergebnisentwicklung legte das Eigenkapital von 10,3 Mio. Euro auf 14,3 Mio. Euro zu, was einer erhöhten Eigenkapitalquote von 49,7 % (29. Februar 2024: 42,6 %) entspricht. Zudem stiegen zum Bilanzstichtag die liquiden Mittel um 1,8 Mio. Euro auf 3,1 Mio. Euro. Die Verbindlichkeiten nahmen geringfügig um 0,6 Mio. Euro auf 14,5 Mio. Euro zu. Der operative Cashflow stieg von 1,0 Mio. Euro auf 2,8 Mio. Euro. Für das laufende Geschäftsjahr 2025/2026 erwartet JadeHawk Capital, dass das Verkaufsvolumen auf dem Vorjahresniveau bestätigt werden kann. Die erhaltenen Ausschüttungen aus Mieteinnahmen werden voraussichtlich sinken, da die Mieteinnahmen in den geschlossenen Immobilienfonds vermehrt zur Rücklagenbildung und für Investitionen in Vermögenswerte genutzt werden, um neue Mieter zu gewinnen und bestehende Mieter zu halten. Im Hinblick auf den Portfoliomix plant JadeHawk Capital, weiterhin in Wohnimmobilien zu investieren und aufgrund des niedrigen Preisniveaus sein Engagement in Gewerbeimmobilien, insbesondere Büroimmobilien, zu erhöhen. Aufgrund der mittlerweile stabilen Immobilienpreise werden auch direkte Immobilieninvestitionen geprüft. Zudem werden interessante Opportunitäten zu attraktiven Preisen erwartet, da große Teile der Immobilienbranche mit Refinanzierungslücken konfrontiert sind. Der geprüfte Jahresabschluss 2024/2025 steht auf der Unternehmenswebseite unter www.JadeHawk.eu/investorrelations zum Download zur Verfügung.



