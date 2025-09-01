EQS-Ad-hoc: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Anleihe

Marinomed Biotech AG: Einigung über die Eckpunkte der Emission einer besicherten EUR 2,5mio Wandelschuldverschreibung



01.09.2025 / 11:56 CET/CEST

Ad hoc Mitteilung Marinomed Biotech AG: Einigung über die Eckpunkte der Emission einer besicherten EUR 2,5mio Wandelschuldverschreibung Korneuburg, am 01.09.2025 - Die Marinomed Biotech AG (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass sie mit einem Investor mit Sitz in Deutschland eine grundsätzliche Einigung über die Eckpunkte einer beabsichtigten Emission einer mit ausgewählten Forderungen und einzelnen Patenten besicherten Wandelschuldverschreibung von nominal EUR 2.500.000,- und einer Laufzeit von 12 Monaten (verlängerbar auf 24 Monate), die ausschließlich der Investor (unter Bezugsrechtsausschluss bestehender Aktionäre) zeichnen soll, erzielt hat. Die Wandelschuldverschreibung soll mit 8,5% verzinst werden, wobei die Zinsen endfällig zu zahlen sind und keinem Wandlungsrecht unterliegen. Die Wandelschuldverschreibung soll ein Wandlungsrecht in Aktien der Gesellschaft zu einem Wandlungspreis von EUR 15,- je Aktie (ein Wandlungsrecht insgesamt in bis zu 166.666 Stück Aktien der Gesellschaft) vorsehen. Die Ausgabe der Wandelschuldverschreibung ist für September 2025 vorgesehen und steht insbesondere unter der aufschiebenden Bedingung der erforderlichen Beschlussfassungen einer kurzfristig einzuberufenden außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft. Die außerordentliche Hauptversammlung soll über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats, den Ausschluss des Bezugsrechts bestehender Aktionäre auf die Wandelschuldverschreibungen sowie ein neues bedingtes Kapital zur Unterlegung der Wandelschuldverschreibung beschließen. Im Falle der Wandlung der Wandelschuldverschreibung ist beabsichtigt, die Aktien aus dem zu beschließenden weiteren bedingten Kapital der Gesellschaft auszugeben. Darüber hinaus evaluiert Marinomed weitere Möglichkeiten der Finanzierung. +++ Ende der Ad-hoc-Mitteilung +++ Über Marinomed Biotech AG Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte auf Basis seiner Marinosolv®-Plattform. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert an der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com . Rückfragehinweis: Marinomed Biotech AG

PR: Luca Horinek

IR.: Tobias Meister

T: +43 2262 90300 158

E-Mail: pr@marinomed.com

E-Mail: ir@marinomed.com

