Korneuburg (www.anleihencheck.de) - Marinomed Biotech: Einigung über Eckpunkte der Emission einer besicherten Wandelschuldverschreibung - AnleihenewsDie Marinomed Biotech AG (die "Gesellschaft") (ISIN ATMARINOMED6/ WKN A2N9MM) gibt bekannt, dass sie mit einem Investor mit Sitz in Deutschland eine grundsätzliche Einigung über die Eckpunkte einer beabsichtigten Emission einer mit ausgewählten Forderungen und einzelnen Patenten besicherten Wandelschuldverschreibung von nominal EUR 2.500.000 und einer Laufzeit von 12 Monaten (verlängerbar auf 24 Monate), die ausschließlich der Investor (unter Bezugsrechtsausschluss bestehender Aktionäre) zeichnen soll, erzielt hat, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad-hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de