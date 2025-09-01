DJ PTA-News: Private Assets SE & Co. KGaA: Private Assets erweitert Geschäftsführung

Private Assets SE & Co. KGaA: Private Assets erweitert Geschäftsführung

Hamburg (pta000/01.09.2025/13:26 UTC+2)

Daniel C. Grimm übernimmt mit Wirkung zum 1. September 2025 als Geschäftsführender Direktor die Verantwortung für den Bereich Investments / M&A der Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets). Grimm, Jahrgang 1983, ist ein ausgewiesener Stratege mit langjährigen Erfahrungen im Bereich Business Development, die er in vielfältiger Weise als Berater und Vorstand bereits unter Beweis stellte. Zuletzt war Daniel C. Grimm CEO der Hamburger Haniel-Beteiligung KMK Kinderzimmer, einem führenden privaten Kita-Betreiber mit über 40 Standorten und rund 700 Mitarbeitern in Hamburg und London. Zuvor war er rund sechs Jahre bei der International Workplace Group (IWG plc) für die Wachstumsstrategie, Business Development und M&A in Deutschland und Österreich verantwortlich. Seine berufliche Laufbahn startete Grimm 2008 bei McKinsey & Company, wo er über einen Zeitraum von acht Jahren als Berater für Banken und Finanzdienstleister in den Bereichen Strategie, Risikomanagement und Digitalisierung tätig war. Daniel C. Grimm verfügt über einen Studienabschluss in Rechtswissenschaften mit dem Schwerpunkt Gesellschafts- und Steuerrecht von der Bucerius Law School in Hamburg und hat das MBA-Programm der SDA Bocconi School of Management in Mailand absolviert.

Sven Dübbers, CEO und Vorsitzender des Verwaltungsrats von Private Assets: "Aktuell sehen wir spannende Opportunitäten am Markt, die unsere Wachstumsstrategie beschleunigen sollen. Unsere ehrgeizigen Wachstumsziele erfordern eine spezialisierte Verteilung der Kompetenzen. Wir freuen uns deshalb sehr, mit Daniel eine exzellente Führungspersönlichkeit gefunden zu haben. Mit seiner weitreichenden internationalen Expertise in den Bereich Business Development und seinen Beratungs- und Managementerfahrungen wird er die nächste Wachstumsphase von Private Assets aktiv mitgestalten."

Daniel C. Grimm freut sich auf die neue Herausforderung: "Das bestehende diverse und spannende Beteiligungsportfolio der Private Assets im Industriesektor, die gute und zukunftsgerichtete Aufstellung des Unternehmens und das starke Team begeistern mich. Gemeinsam können wir neue Werte für das Unternehmen und die Aktionäre schaffen - davon bin ich überzeugt."

Über Private Assets

Die Private Assets SE & Co. KGaA ist eine in Hamburg ansässige Beteiligungsgesellschaft, die auf Unternehmensbeteiligungen in Sondersituationen spezialisiert ist. Die Aktien werden im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Börsen Hamburg und Berlin unter der Wertpapierkennnummer A3H223 gehandelt.

Private Assets beteiligt sich an Konzernabspaltungen und mittelständischen Unternehmen mit heute unterdurchschnittlicher Performance. Ein weiterer Beteiligungsschwerpunkt sind Unternehmen mit offenen Nachfolgefragen. Das Management von Private Assets hat viele Jahre Erfahrung und einen nachweisbaren Track Record bei Investments in Sondersituationen. Zur notwendigen schnellen Umsetzung verfügt die Gesellschaft über ein eingespieltes Team mit Inhouse-Erfahrung in Bereichen wie Product-Supply, Project-Management, Sales & Marketing, Recht und Finanzen. Durch die enge operative Begleitung seitens Private Assets erzielt die Gesellschaft in ihren Beteiligungen schnelle, effiziente und nachhaltige Veränderungen.

Ansprechpartner Investor Relations edicto GmbH Ralf Droz / Jessica Pommer Tel.: +49(0)69/90550550 E-Mail: PrivateAssets@edicto

Aussender: Private Assets SE & Co. KGaA Brook 1 20457 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Sven Dübbers Tel.: +49 40 37411022 E-Mail: info@private-assets.de Website: www.private-assets.de ISIN(s): DE000A3H2234 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München (m:access)

