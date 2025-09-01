Anzeige
Montag, 01.09.2025
Blockbuster-Potenzial und Übernahmefantasie: Hier entsteht das nächste Big Pharma-Ziel!
WKN: A2LQ71 | ISIN: DE000A2LQ710 | Ticker-Symbol: IRPA
Hamburg
01.09.25 | 08:16
10,600 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Hotels/Tourismus
Aktienmarkt
Sonstige
Dow Jones News
01.09.2025 16:09 Uhr
177 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-CMS: lodgyslife ag: Neuer Campingplatz

DJ PTA-CMS: lodgyslife ag: Neuer Campingplatz

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

lodgyslife ag: Neuer Campingplatz

[ PDF ]

Frankfurt am Main (pta000/01.09.2025/15:36 UTC+2)

Die Camping Lodge AG erhält den Zuschlag für den Betrieb Camping de Vidy in Lausanne

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      lodgyslife ag 
           Hausener Weg 29 
           60489 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Pascal Urscheler 
Tel.:         +41 76 349 58 28 
E-Mail:        pascalu@lodgyslife.com 
Website:       www.lodgyslife.com 
ISIN(s):       DE000A2LQ710 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756733760452 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2025 09:36 ET (13:36 GMT)

© 2025 Dow Jones News
