DJ PTA-CMS: lodgyslife ag: Neuer Campingplatz
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
lodgyslife ag: Neuer Campingplatz
[ PDF ]
Frankfurt am Main (pta000/01.09.2025/15:36 UTC+2)
Die Camping Lodge AG erhält den Zuschlag für den Betrieb Camping de Vidy in Lausanne
