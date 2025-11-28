DJ PTA-News: lodgyslife ag: Strategische Partnerschaft mit First Camp Gruppe geclosed - Übernahme Campingplatz Birkensee durch Azur Camping abgeschlossen

Frankfurt am Main, 28.11.2025 (pta000/28.11.2025/10:44 UTC+1)

Frankfurt am Main, 28. November 2025 - Die lodgyslife AG, (WKN: A2LQ71, ISIN: DE000A2LQ710) hat die letzte Woche unterzeichnete Partnerschaft mit First Camp erfolgreich geclosed. Im Rahmen der Kooperation wurde anschliessend der Campingplatz mit Hotel am Birkensee bei Hannover als erster Standort in Norddeutschland für die Azur Freizeit GmbH übernommen, welche nun über sechs Standorte in Deutschland verfügt.

Die attraktive Campingregion Niedersachsen, die 2024 mit über 6 Mio. Campingübernachtungen die zweithöchste Nachfrage in Deutschland verzeichnete, ist der erste Schritt der AZUR in Richtung Norddeutschland. Weitere Akquisitionen stehen unmittelbar bevor.

Der ganzjährig geöffnete Campingplatz verfügt über einen eigenen Badesee und ein Restaurant. Er liegt direkt vor den Toren der Landeshauptstadt Hannover, in unmittelbarer Nähe zum Messegelände und der TUI-Arena. Diese direkte Anbindung an internationale Messe-, Kultur- und Veranstaltungszentren eröffnet zusätzliche Gästepotenziale und macht den Standort zu einer zukunftsträchtigen Investition mit hohem Entwicklungspotenzial in einer wachsenden Freizeit- und Tourismusregion.

<< Mit der Übernahme des Campingplatzes Birkensee konnten wir Azur Camping und unseren neuen Partnern First Camp den geplanten Einstieg in den Norden Deutschlands ermöglichen >>, sagt René Müller, Mitgründer der lodgyslife Gruppe,

Die lodgyslife AG übernimmt Camping-Plätze im DACH-Raum - zumeist aus Nachfolgeregelungen, Reorganisationen, Neuausrichtungen und bei Pächterwechseln - und richtet diese unter Einbeziehung der Verkäufer und der verpachtenden Kommunen konsequent nach innovativen und zukunftsweisenden Konzepten aus. Im Fokus stehen Nachhaltigkeit, Ökologie, Digitalisierung, Qualität und Service.

Weitere Informationen auf https://www.lodgyslife.com

