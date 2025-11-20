DJ PTA-News: lodgyslife ag: lodgyslife AG geht strategische Partnerschaft mit der First Camp Gruppe ein - Basis für weiteres Wachstum in den Kernmärkten Deutschland und Schweiz

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

lodgyslife ag: lodgyslife AG geht strategische Partnerschaft mit der First Camp Gruppe ein

Basis für weiteres Wachstum in den Kernmärkten Deutschland und Schweiz

Frankfurt am Main, 20.11.2025 (pta000/20.11.2025/15:29 UTC+1)

Die lodgyslife AG (WKN: A2LQ71, ISIN: DE000A2LQ710) bündelt ihr operatives Campinggeschäft mit der First Camp Gruppe und schafft damit eine starke Basis für nachhaltiges, langfristiges Wachstum im DACH-Markt. Zusätzliche Akquisitionen stehen kurz vor dem Abschluss.

Mit den beiden bekannten Marken CAMPING LODGE und AZUR und einem klaren Fokus auf Qualität und exzellenten Service hat sich die lodgyslife in den vergangenen fünf Jahren mit insgesamt 12 Campingplätzen als eine führende Campinggruppe in der Schweiz und Deutschland etabliert. Die große Akzeptanz des Konzepts bei den Gästen zeigt sich eindrucksvoll in den markant gestiegenen Übernachtungszahlen der Jahre 2024 und 2025.

Die First Camp Gruppe ist die größte und erfolgreichste Betreiberin von Campingplätzen und Resorts in den nordischen Ländern und betreibt 77 Standorte in der Region sowie einen weiteren in Deutschland.

Mit heutigem Datum bündeln die lodgyslife AG und die First Camp Gruppe ihre operativen Aktivitäten im DACH-Raum. Diese Zusammenführung bringt bedeutende Synergien und Skaleneffekte, welche ein bestmögliches Gästeerlebnis zum Ziel hat. Durch die neue Struktur entsteht der Marktführer im touristischen Camping von den Alpen bis zum Polarkreis.

Die bestehenden Standorte in Zug, Schweiz und Stuttgart, Deutschland werden verstärkt. Sowohl die CAMPING LODGE wie auch die AZUR bleiben unter Leitung der gewohnten Teams ein verlässlicher und erfahrener Partner für Gemeinden, Lieferanten, Tourismus- und Reiseorganisationen.

Die beiden Gründer und Hauptaktionäre der lodgyslife AG, Jan Vyskocil und René Müller freuen sich über die Transaktionen.

René Müller meint dazu: "Über die letzten zwei Jahre nahm das institutionelle Interesse an unserer Buy&Build Strategie im Campinggeschäft stetig zu. Wir führten viele Gespräche, vor allem mit großen Finanzinvestoren, aber auch internationalen Campinggruppen. Mit First Camp pflegten wir fast seit Gründung unserer Firma einen freundschaftlichen Austausch. Schlussendlich war es das gegenseitige Verständnis der Struktur und der Bedürfnisse des Marktes, welches den Ausschlag gab, dass wir uns für die Verschmelzung unserer Campingaktivitäten entschieden haben.".

Jan Vyskocil ergänzt: "Unsere beiden Unternehmen vereint das Ziel, den Campingtourismus in Europa verantwortungsvoll und zukunftsorientiert zu gestalten und den Gästen ein unvergleichliches Urlaubserlebnis zu bieten. Wir beide glauben an die klimabedingte Attraktivität von Campingferien nördlich der Alpen. Die stark verbreiterte Basis und der gemeinsame Respekt im Umgang mit Werten und Partnern, werden uns erlauben, die gesetzten Ziele rasch zu erreichen. Die lodgyslife wird weiterhin für die Akquisitionen und Übernahmen von Campingplätzen verantwortlich sein.".

Johan Söör, Group CEO of First Camp, kommentiert: "Wir freuen uns sehr über diesen Schritt und sind überzeugt, dass wir gemeinsam zur führenden Gruppe im Campingmarkt der DACH-Region werden. First Camp betreibt die größte Plattform für Campingurlaub in Skandinavien und verzeichnet bereits heute ein starkes Wachstum bei Gästen aus Deutschland und der Schweiz. Gemeinsam werden wir noch mehr Gäste für unsere Standorte in der Schweiz, in Deutschland und in Skandinavien begeistern. Im Rahmen der strategischen Zusammenarbeit mit Lodgyslife verfolgen wir das Ziel, unsere Präsenz in der DACH-Region durch weitere Übernahmen und Partnerschaften mit Gemeinden auszubauen.".

+++

Über lodgyslife AG:

Die lodgyslife AG übernimmt Camping-Plätze im DACH-Raum - zumeist aus Nachfolgeregelungen, Reorganisationen, Neuausrichtungen und bei Pächterwechseln - und richtet diese unter Einbeziehung der Verkäufer und der verpachtenden Kommunen konsequent nach innovativen und zukunftsweisenden Konzepten aus. Im Fokus stehen Nachhaltigkeit, Ökologie, Digitalisierung, Qualität und Service.

Die Gruppe ist seit fünf Jahren aktiv und umfasst https://www.lodgyslife.com

Pressekontakt:

Pascal Urscheler

lodgyslife AG

+41 76 349 58 28

pascalu@lodgyslife.com

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: lodgyslife ag Hausener Weg 29 60489 Frankfurt am Main Deutschland Ansprechpartner: Pascal Urscheler Tel.: +41 76 349 58 28 E-Mail: pascalu@lodgyslife.com Website: www.lodgyslife.com ISIN(s): DE000A2LQ710 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1763648940863 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2025 09:29 ET (14:29 GMT)