PTA-News: lodgyslife ag: Closing - Azur Freizeit GmbH übernimmt das Harz Camp in Goslar - Zweite erfolgreiche Transaktion im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit der First Camp Gruppe

lodgyslife ag: Closing - Azur Freizeit GmbH übernimmt das Harz Camp in Goslar

Zweite erfolgreiche Transaktion im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit der First Camp Gruppe

Frankfurt am Main, 08.01.2026 (pta000/08.01.2026/13:00 UTC+1)

Frankfurt am Main, 8. Januar 2026 - Nach dem Closing der strategischen Partnerschaft zwischen der lodgyslife AG (WKN: A2LQ71, ISIN: DE000A2LQ710) und der First Camp Gruppe im November 2025 sowie dem erfolgreichen Abschluss der ersten Akquisition im Rahmen dieser Zusammenarbeit treiben die Partner ihre Expansion weiter voran. Auf den 1. Januar 2026 wurde das Harz Camp in Goslar von der Azur Freizeit GmbH übernommen.

Der im Harz gelegene Campingplatz befindet sich in einer traditionsreichen und zugleich dynamisch wachsenden Tourismusregion Deutschlands und ist ein hochwertiger Premium-Campingplatz eingebettet in eine außergewöhnliche Naturlandschaft. Er genießt einen exzellenten Ruf, der sich in hervorragenden Gästebewertungen widerspiegelt, und vereint eine gut ausgebaute Infrastruktur mit einem einzigartigen Naturerlebnis. Die Region Harz verzeichnet seit Jahren steigende Besucherzahlen und bietet ein starkes langfristiges Entwicklungspotenzial.

Ein weiteres Markenzeichen ist die unmittelbare Nähe zur historischen Stadt Goslar, deren Altstadt und Bergbaugeschichte zum UNESCO-Welterbe zählen. Diese Kombination aus Natur, Kultur und guter Erreichbarkeit macht den Harz Camp zu einem attraktiven Reiseziel für nationale wie internationale Gäste.

Der Harz Camp ist ganzjährig geöffnet und ist auch für Wintercamping - einschließlich der Weihnachts- und Neujahrszeit - sehr attraktiv. Neben modernen und gepflegten Anlagen verfügt der Campingplatz über ein etabliertes Restaurant direkt vor Ort, das das Gesamtangebot abrundet und wesentlich zur hohen Aufenthaltsqualität beiträgt.

"Der Abschluss unserer zweiten Campingplatz-Akquisition in so kurzer Zeit nach Unterzeichnung der Partnerschaft ist ein großer Erfolg und unterstreicht die Stärke und Dynamik unserer Zusammenarbeit", sagt René Müller, Mitgründer der lodgyslife Gruppe. "Das Harz Camp ist eine herausragende Premium-Destination in einer äußerst attraktiven Region. Michael Steinmann und seine Familie haben hier etwas ganz Besonderes geschaffen. Es macht uns stolz, dass er sich dafür entschieden hat, uns das Harz Camp - welches unter diesem Namen weitergeführt wird - anzuvertrauen, um es auf der AZUR Freizeit Plattform zu erhalten und weiterzuentwickeln."

Johan Söör, CEO der First Camp Group, ergänzt: "Es ist beeindruckend zu sehen, wie schnell unsere Zusammenarbeit konkrete Formen annimmt. Wir betreiben nun insgesamt acht Campingplätze in Deutschland und fünf in der Schweiz. Mit Birkensee und dem Harz Camp sind in den vergangenen Wochen zwei weitere Standorte im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit lodgyslife hinzugekommen. Das schafft eine starke Basis für unser weiteres Wachstum im deutschsprachigen Markt."

Weitere Informationen: www.lodgyslife.com

Pressekontakt: Pascal Urscheler lodgyslife AG +41 76 349 58 28 pascalu@lodgyslife.com

