The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.09.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.09.2025
ISIN Name
CA8864531097 TIDEW. MIDS.+INFRASTR.LTD
US10806B1008 BRIDGE INV.GRP.HLD.A -,01
US3376551046 FISCALNOTE HLDGS CL.A
US5494981039 LUCID GROUP INC. A -,0001
US5537453087 MSP REC. CL.A DL-,0001
US62856X2018 TNF PHARMACEUT. DL 0,001
US72016P1057 PIEDMONT LITHIUM INC.
US8404411097 SOUTHSTATE CORP. DL 2,5
US98978VAU70 ZOETIS 22/25
