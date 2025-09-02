The following instruments on XETRA do have their first trading 02.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.09.2025
Aktien
1 USY150411251 China Steel Corp. GDR
2 AU0000154015 Locksley Resources Ltd.
3 US3376553026 FiscalNote Holdings Inc.
4 US5494982029 Lucid Group Inc.
5 US5537454077 MSP Recovery Inc.
6 CA8864535056 Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.
7 US62856X3008 TNF Pharmaceuticals Inc.
Anleihen/ETF
1 XS3167486789 BHP Billiton Finance Ltd.
2 CA05573CAA77 BNP Paribas S.A.
3 XS3142312019 Victoria PLC
4 NO0013643114 Hawk Infinity Software AS
5 XS3168118928 BHP Billiton Finance Ltd.
6 FR0014012I73 Caisse Francaise de Financement Local
7 FR0014012HT4 Air France-KLM S.A.
8 DE000A383G56 Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)
9 IE000W8WMSL2 WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF
