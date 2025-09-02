Zürich - Die Swiss Marketplace Group SMG macht Ernst mit dem Börsengang. Die Betreiberin von digitalen Marktplätzen will ihre Aktien an der SIX Swiss Exchange kotieren lassen. Den Zeitpunkt des Börsengangs lassen die Verantwortlichen noch offen, dieser hängt insbesondere von den Marktbedingungen ab. Die Aktien für den IPO stammen von den beiden bisherigen Aktionären Mobiliar und Ringier, wie SMG am Dienstag mitteilte. Eine allfällige Mehrzuteilungsoption ...Den vollständigen Artikel lesen ...
