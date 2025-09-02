Zürich - BYD Schweiz verstärkt sein Führungsteam: Ferdinando D'Apice übernimmt ab sofort die Position des Head of Marketing. In seiner neuen Funktion verantwortet er sämtliche Marketingaktivitäten von BYD in der Schweiz. «Mit Ferdinando D'Apice gewinnen wir einen ausgewiesenen Marketing- und Managementexperten. Er wird entscheidend dazu beitragen, die Marke BYD in der Schweiz weiter zu etablieren und unser Wachstum voranzutreiben», erklärt Dimitris ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab