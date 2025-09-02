EQS-News: YOC AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Digitale Werbewirkung auf TV-Niveau: YOC High-Impact Ads erzielen vergleichbare Werbewirkung wie 15-Sekunden-Spots im Fernsehen Berlin, 02. September 2025 - Das Ad Tech Unternehmen YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN: DE0005932735) hat in einer aktuellen Studie gemeinsam mit dem Attention-Analytics-Spezialisten Lumen belegt: Die eigenentwickelten High-Impact Formate erzielen eine Werbewirkung auf dem Niveau eines 15-sekündigen TV-Spots - und schneiden deutlich besser ab als klassische Werbeformate und Social-Media Platzierungen. Grundlage der Analyse war die Kennzahl "Attention per Mille" (APM), ein Marktstandard zur Messung von Blickkontakt pro 1.000 Impressionen. Im Ergebnis erzielte das interaktive Werbeprodukt YOC Mystery Ad® 5.634 Sekunden APM - und lag damit über dem Referenzwert eines 15-sekündigen TV-Spots (5.178 Sekunden). Zum Vergleich: Standard-Mobile-Banner: 244 Sekunden

YouTube (skippable): ca. 2.344 Sekunden

Instagram / Facebook InFeed: rund 2.200 Sekunden Diese Daten belegen: Digitale Werbung kann - richtig eingesetzt - die gleiche Aufmerksamkeit erzielen wie klassische TV-Werbung. TV als Referenz, Digital als Erweiterung Fernsehwerbung gilt weiterhin als zentrale Disziplin in der Markenführung - insbesondere aufgrund ihrer starken visuellen Wirkung und Reichweite. Doch nicht alle Zielgruppen lassen sich über lineare Kanäle zuverlässig erreichen. Digitale Werbeformate bieten hier einen entscheidenden Vorteil: Sie kombinieren hohe Aufmerksamkeit mit zielgruppengenauer Aussteuerung, interaktiven Nutzererlebnissen und valider Messbarkeit. Alle von YOC entwickelten proprietären High Impact Formate bieten eine vollständige Unterstützung von aufmerksamkeitsstarken Video-Werbeformen. "Wer Attention strategisch nutzt, kann Inhalte gezielter einsetzen, Streuverluste vermeiden und die Markenwirkung deutlich steigern. Unsere YOC High-Impact-Formate kombinieren die emotionale Stärke von TV mit den Vorteilen digitaler Werbung - messbar, interaktiv und zielgruppengenau. Das führt bereits heute zu einer stärkeren Verlagerung von Branding-Budgets in den digitalen Kanal", erklärt Dirk Kraus, CEO der YOC AG. "Das stärkt nicht nur unsere Marktposition, sondern erhöht auch das strategische Potenzial unseres Geschäftsmodells. Aufmerksamkeit als strategischer Erfolgsfaktor Die Ergebnisse der Studie unterstreichen den Trend, Aufmerksamkeit als KPI in der Werbewirkungsbewertung zu etablieren. Unternehmen, die Attention strategisch einsetzen, können Inhalte gezielter planen, Medialeistung effizienter nutzen und die Markenwirkung systematisch steigern. High-Impact-Formate wie das YOC Mystery Ad® bieten hierfür einen wirkungsvollen Hebel - auch im internationalen Vergleich. Die vollständige Case-Studie mit allen Benchmarks und Methoden steht hier zum Download bereit.



