PTA-Adhoc: BigRep SE: BigRep SE veröffentlicht Umsatz und bereinigtes EBITDA 2024; Update zu Hauptversammlung und Restrukturierungskonzept

Luxembourg (pta000/02.09.2025/08:24 UTC+2)

BigRep SE veröffentlicht Umsatz und bereinigtes EBITDA 2024; Update zu Hauptversammlung und Restrukturierungskonzept

Luxemburg/Berlin, den 2. September 2025 - Die BigRep SE (ISIN: LU2859870326) ("Gesellschaft") steht kurz vor dem Abschluss der Erstellung des Geschäftsberichts 2024. Die Veröffentlichung des Berichts erfolgt kurzfristig nach Abschluss des ESEF-Taggings, das derzeit durchgeführt wird. Auf Basis des vorläufigen Abschlusses reduzierte sich der Umsatz im Geschäftsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr auf 6,3 Mio. Euro (Vorjahr: 11,2 Mio. Euro). Das vorläufig bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) belief sich auf -11,8 Mio. Euro (Vorjahr: -5,0 Mio. Euro). Nach den rückläufigen Entwicklungen des Jahres 2024 zeichnete sich im ersten Halbjahr 2025 eine Trendumkehr in der Umsatzentwicklung ab. Hierzu trug unter anderem auch der Eintritt in neue, strategisch wichtige Geschäftsfelder "Oil & Gas" als auch "Defense" bei. Zudem konnte die Gesellschaft den Roll-out der neuen Produkte VIIO, ALTRA und DRYCON ebenso in den USA erfolgreich umsetzen und damit die Globalisierungsstrategie des erweiterten Produktportfolios vorantreiben.

Unmittelbar nach Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2024 wird die Gesellschaft die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung veröffentlichen, auf der unter anderem ein Nachfolger für Peter Smeets gewählt wird, der mit Wirkung zum 1. September 2025 von seinem Amt als Aufsichtsratsvorsitzender zurückgetreten ist. Das mit der Mitteilung vom 30. Mai 2025 kommunizierte Restrukturierungskonzept befindet sind in der Umsetzung und wird mit Durchführung der angekündigten Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Volumen von 3,2 Mio. Euro voraussichtlich im September 2025 abgeschlossen sein.

Kontakt: Claudius Krause BigRep SE 9, rue de Bitbourg L-1273 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg bigrep@cometis.de

Aussender: BigRep SE 9, rue de Bitbourg 1273 Luxembourg Luxemburg Ansprechpartner: Claudius Krause Tel.: +49 611 205855 -28 E-Mail: bigrep@cometis.de Website: www.bigrep.com ISIN(s): LU2859870326 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in München, Stuttgart

