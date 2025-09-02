EQS-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

INTERSHOP Communications AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur Finanzierung der strategischen Weiterentwicklung des Cloud-Geschäfts



02.09.2025 / 08:58 CET/CEST

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

INTERSHOP Communications AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur Finanzierung der strategischen Weiterentwicklung des Cloud-Geschäfts Ausgabe von bis zu 4.374.684 neuen Aktien

Bezugspreis von 1,00 Euro je neuer Aktie

Bezugsfrist vom 8. bis 22. September 2025

Mittelverwendung zur Optimierung der Unternehmensstruktur und für KI-Initiativen

Ankeraktionäre sichern Beteiligung an Kapitalerhöhung zu Jena, 2. September 2025 - Der Vorstand der INTERSHOP Communications AG (ISIN: DE000A254211), global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für den gehobenen Mittelstand in den Sektoren Herstellung und Großhandel, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht für die Aktionäre der Gesellschaft beschlossen. Das Volumen der Kapitalerhöhung beläuft sich auf bis zu 4.374.684 neuen Aktien. Das Grundkapital soll unter Ausnutzung eines bestehenden genehmigten Kapitals von derzeit 14.582.291 Euro auf bis zu 18.956.975 Euro erhöht werden. Die neuen Aktien werden zunächst innerhalb einer Bezugsfrist vom 8. September bis 22. September 2025 an bestehende Aktionäre im Verhältnis von 10:3 und einem Bezugspreis von 1,00 Euro je neuer Aktie angeboten. Nicht von den Aktionären bezogene neue Aktien werden anschließend im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren angeboten. Drei Ankeraktionäre der Gesellschaft (Shareholder Value Beteiligungen AG, Value Focus Beteiligungs GmbH und Sachs Assets GmbH) haben bereits durch eine Backstop-Vereinbarung zugesichert, ihre Bezugsrechte auszuüben und sämtliche neue Aktien aus der Privatplatzierung zu übernehmen, soweit sie nicht bei anderen Aktionären oder Dritten platziert werden. Die Kapitalerhöhung wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG als Bezugsstelle begleitet. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt. Intershop plant, die Mittel aus der Kapitalerhöhung gezielt für die strategische Weiterentwicklung des Cloud-Geschäfts einzusetzen sowie Unternehmensstruktur und Prozesse zu optimieren. Dabei werden die bereits begonnenen Maßnahmen zur Kostenreduzierung erweitert und die Kostenbasis insgesamt angepasst. Das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft nachhaltig zu stärken, soll besonders durch Initiativen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) erreicht werden. Mit dem Spring 2025 Release der Intershop B2B-Commerce-Plattform wurden bereits wichtige Funktionserweiterungen im Hinblick auf eine KI-gestützte Plattform umgesetzt. Für die nachhaltige Sicherung von Marktanteilen ist eine kontinuierliche, strategische Erweiterung der KI-Funktionalitäten jedoch unerlässlich. Markus Dränert, CEO von Intershop, erklärt: "Intershop steht aktuell vor der Herausforderung, in einem anspruchsvollen Marktumfeld einerseits Kosten zu senken und andererseits gezielt in die Zukunft zu investieren, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Unsere aktuelle Priorität ist es, diese Balance zu wahren. Wir sind zuversichtlich, Intershop - auch durch die geplante Kapitalerhöhung und die Unterstützung der Ankeraktionäre - nachhaltig erfolgreich aufzustellen, und mittelfristig auf einen profitablen Wachstumspfad zu führen." Das Bezugsangebot erfolgt ohne Wertpapierprospekt. Es wird ein Informationsdokument mit den in Anhang IX zur Prospekt-VO genannten Informationen veröffentlicht. Details zur Teilnahme an der Kapitalerhöhung sind dem Bezugsangebot zu entnehmen. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 5. September 2025 im Bundesanzeiger und ebenso wie das Informationsdokument zusätzlich auf der Unternehmenswebseite unter https://www.intershop.com/de/investoren veröffentlicht. Über die Intershop Communications AG: Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) unterstützt weltweit führende Hersteller und Großhändler dabei, ihren Vertrieb innovativ zu digitalisieren. Auf Intershops Cloud-basierter E-Commerce-Plattform können B2B-Unternehmen ihre digitale Präsenz auf- und ausbauen, ein konsistent positives Kundenerlebnis schaffen und so nachhaltig den Online-Umsatz steigern. Mit der Erfahrung aus 30 Jahren digitalem Handel und einer weltweiten Präsenz helfen wir über 300 Kunden, Produkte in Umsätze zu verwandeln und die Beziehungen zu ihren Kunden dauerhaft zu verbessern. Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter www.intershop.com/de .

Intershop Pressekontakt

Isabell Zeitz

ir@intershop.de

T: +49-3641-50-1000

Wichtiger Hinweis Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Das Bezugsangebot erfolgt gemäß Art. 1 Abs. 4 UAbs. 1 lit. db) gemäß Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospekt-VO) ohne Wertpapierprospekt. Es wird jedoch ein Informationsdokument mit den in Anhang IX zur Prospekt-VO genannten Informationen veröffentlicht werden. Das entsprechende Informationsdokument sowie das Bezugsangebot werden auf der Website der Gesellschaft (https://intershop.com/de/investoren) zum Download zur Verfügung stehen. Jeder Aktionär ist gehalten, sich selbst über die INTERSHOP Communications AG und deren Aktie vor Ausübung des Bezugsrechts zu informieren. Die Angaben in dieser Mitteilung dienen lediglich der Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben. Die Angaben in dieser Mitteilung oder ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit sind zu keinem Zweck als verlässlich zu betrachten. Die Angaben in dieser Mitteilung können sich ändern. Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Kanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada, Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.



