VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 2. September 2025 / IRW-Press / HYPER BIT TECHNOLOGIES LTD. (CSE: HYPE) (OTC: HYPAF) (FWB: N7S0) (das "Unternehmen" oder "Hyper Bit") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von unbesicherten Wandelschuldverschreibungen (jede eine "Schuldverschreibung") im Nennwert von bis zu 521.525 $ durchzuführen (das "Angebot"). Das Unternehmen hat Darlehensverträge in Gesamthöhe von 453.500 $, die am 21. Juli 2025 angekündigt wurden, gekündigt.

Die Schuldverschreibungen sind nicht verzinst und werden zu einem ursprünglichen Abschlag von 15 % des Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen ausgegeben. Die Schuldverschreibungen werden an dem Datum fällig, das drei (3) Monate nach dem Ausgabedatum liegt (das "Fälligkeitsdatum"). Am Fälligkeitsdatum hat das Unternehmen das Recht, den Nennbetrag der Schuldverschreibungen in Einheiten des Unternehmens ("Einheiten") zu einem Preis von 0,30 $ pro Einheit (der "Umwandlungspreis") umzuwandeln. Darüber hinaus kann der Nennbetrag der Schuldverschreibungen nach Ermessen des Inhabers jederzeit nach dem Ausgabedatum, aber bis spätestens zum Fälligkeitsdatum ganz oder teilweise in Einheiten zum Umwandlungspreis umgewandelt werden.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Stammaktienkaufwarrant (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von sechsunddreißig (36) Monaten nach dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zum Preis von 0,40 $ pro Warrant-Aktie.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös aus dem Angebot zu verwenden, um bis zu fünfundsiebzig (75) weitere DG2-Miner von ElphaPex zu bestellen, womit der Bestellungsumfang insgesamt einhundert (100) Miner umfasst.

In Verbindung mit dem Angebot muss das Unternehmen im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange möglicherweise Vermittlungsprovisionen zahlen.

Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere sind in Übereinstimmung mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden.

Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der in dieser Pressemeldung beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder einem anderen Rechtsgebiet dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Diese Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen daher weder in den Vereinigten Staaten noch an, auf Rechnung oder zugunsten von "US-Personen" (wie diese Begriffe in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes definiert sind) angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten vorliegt.

Die ursprüngliche Bestellung von zwanzig (20) DG1+-Miner von ElphaPex durch das Unternehmen ist nun in der Hosting-Anlage in Quebec eingetroffen. Diese Miner werden derzeit installiert und für das Mining von Dogecoin und Litecoin optimiert. Der Mining-Betrieb soll in Kürze aufgenommen werden.

Herr Dallas La Porta, President, CEO und Direktor von Hyper Bit Technologies Ltd., sagt dazu: "Die Ankunft unserer ersten Bestellung von DG1+-Minern ist ein spannender Meilenstein für Hyper Bit. Wir gehen davon aus, dass wir in Kürze mit dem Mining von Dogecoin und Litecoin beginnen werden, und werden eine Anzahlung für den Kauf von bis zu 100 DG2-Minern der nächsten Generation von ElphaPex leisten. Diese Miner werden voraussichtlich im vierten Quartal geliefert."

Über ElphaPex DG2

Der DG2 von ElphaPex ist einer der neuesten hochmodernen ASIC-Miner für das Schürfen von Dogecoin und Litecoin. Der ElphaPex DG2 hat eine der höchsten Hashrates auf dem Scrypt-Algorithmus mit einer maximalen Hashrate von 18 GH/s bei einem Stromverbrauch von nur 3.960 W. Dies führt zu einer beeindruckenden Energieeffizienz von 0,22 J/MH. Der ElphaPex DG2 läuft auf dem Scrypt-Algorithmus und bietet ein duales Mining-Erlebnis für Dogecoin ("DOGE") und Litecoin ("LTC").

Über Hyper Bit Technologies Ltd.

Hyper Bit Technologies Ltd. ist ein zukunftsorientiertes, diversifiziertes Technologieunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den strategischen Einsatz von Krypto-Mining-Operationen und Blockchain-basierten Innovationen spezialisiert hat. Angesichts des weltweit steigenden Interesses an digitalen Vermögenswerten - angetrieben durch den Aufstieg der Blockchain, der dezentralen Finanzdienstleistungen (DeFi) und der zunehmenden Akzeptanz durch institutionelle und private Anleger - hat sich Hyper Bit zum Ziel gesetzt, Werte im gesamten Krypto-Ökosystem freizusetzen und gleichzeitig Wachstum für unsere Stakeholder zu erzielen. Hyper Bit Technologies Ltd. ist Mitglied der Blockchain Association of Canada und der American Blockchain & Cryptocurrency Association.

