Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit Verlusten gestartet. Von der Wall Street fehlt die Unterstützung wegen eines Feiertages. Die asiatischen Börsen tendierten uneinheitlich und lieferten damit auch keine klaren Impulse. Damit liegt hierzulande der Fokus auf Nestlé und dem abrupten CEO-Abgang, was den SMI nach unten zieht. Im Vormittagsverlauf richtet sich dann der Blick der Anleger auf die Inflation in der Eurozone, bevor am Nachmittag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab