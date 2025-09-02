Heidelberg (www.anleihencheck.de) - Altech Advanced Materials: Batterie-Projekt erhält Bestätigung über Förderungsberechtigung - AnleihenewsDie Altech Advanced Materials AG ("AAM") (ISIN DE000A31C3Y4/ WKN A31C3Y) gibt bekannt, dass die Altech Batteries GmbH im Rahmen der STARK-Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) eine offizielle schriftliche Bestätigung über die grundsätzliche Förderungsberechtigung des CERENERGY-Natriumchlorid-Festkörperbatterieprojekts in Schwarze Pumpe, Sachsen, in Höhe von bis zu 46,7 Mio. Euro erhalten hat, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressmeldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
