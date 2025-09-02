Anzeige
Mehr »
Dienstag, 02.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Milliardenmarkt Multiple Sklerose: Neue Therapieform könnte alles verändern!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0Q4DC | ISIN: CH0038863350 | Ticker-Symbol: NESR
Tradegate
02.09.25 | 13:16
80,00 Euro
-0,24 % -0,19
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
SMI
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
NESTLE SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NESTLE SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
79,9680,0013:19
79,9580,0013:18
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
MEDIOBANCA
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA20,150-2,70 %
NESTLE SA80,00-0,24 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.