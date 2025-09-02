Die Korrektur weitet sich um Opening in den USA aus. US-Analysten verweisen auf geopolitische Risiken aufgrund des Treffens zwischen Putin, Xi und Modi, Spekulation über die Trump-Gesundheit, anziehende Risiken und Ernüchterung nach Nvidia. Tatsächlich wird das Thema der Gesundheit beim US-Präsidenten von US-Medien komplett ausgeblendet, was kein sonderlich gutes Signal ist. Im September droht zudem ein "Shutdown" im US-Haushalt. Daniel ordnet im Audio kurz das Geschehen ein. Wir besprechen gleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
