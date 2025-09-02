Solaraktien im Aufwind - Stardust Solar setzt Expansion in Kanada fort

Anzeige / Werbung

Viele Solaraktien befinden sich derzeit in einem bemerkenswerten Höhenflug. Während sich der breite US-Aktienmarkt, dominiert von Technologie- und KI-Titeln, zuletzt eine Verschnaufpause gönnte, legte die Solarbranche laut Investor's Business Daily kräftig zu. Der Branchenindex für Solarwerte, der von Investor's Business Daily (IBD) verfolgt wird, verzeichnete im August ein Plus von fast 17 Prozent (Status vom 21. August). Treibende Faktoren sind nicht nur günstige steuerliche Rahmenbedingungen, sondern auch robuste Fundamentaldaten, die den Wachstumspfad der Branche untermauern.

Politische Unterstützung und starke Fundamentaldaten

Die US-Regierung hat durch neue Leitlinien des Finanzministeriums Klarheit bei Steuergutschriften für Solar- und Windprojekte geschaffen. Diese Regelungen gelten als dringend benötigter Impuls für die Branche, die in den vergangenen Jahren unter regulatorischer Unsicherheit und Preisdruck gelitten hatte. Analysten reagierten positiv. So bspw. die Analysten von GLJ Research, welche betonten, dass die Leitlinien des Finanzministeriums "nicht besser sein könnten für den Bereich der privaten Solaranlagen".

Parallel meldete die Energieinformationsbehörde (EIA), dass allein im ersten Halbjahr 2025 in den USA 12 Gigawatt neuer Solarkapazität ans Netz gingen. Für die zweite Jahreshälfte sind weitere 21 Gigawatt geplant - ein Rekordwert, der Solarenergie zum wichtigsten Wachstumstreiber unter den erneuerbaren Energien in diesem Jahr machen könnte. Sollten diese Pläne umgesetzt werden, würde Solarenergie laut EIA mehr als die Hälfte der insgesamt 64 Gigawatt ausmachen, die 2025 ans Netz gehen sollen. Batteriespeicher, Wind- und Erdgas-Kraftwerke machen den Rest der geplanten Kapazitätszuwächse aus.

Einzelwerte im Fokus

Zu den größten Gewinnern zählten zuletzt Sunrun (ISIN: US86771W1053) mit einem kräftigen Plus von 47% innerhalb des letzten Monats, Array Technologies (ISIN: US04271T1007) mit ebenfalls beeindruckenden +28% im August, SolarEdge (ISIN: US83417M1045) mit einem kräftigen Plus von 36% und First Solar (ISIN: US3364331070) mit immerhin noch +8%. Einige Werte notieren inzwischen auf Mehrjahreshochs oder haben zentrale charttechnische Kaufsignale ausgelöst.

Doch nicht nur die großen US-Konzerne profitieren vom Rückenwind: Auch kleinere Anbieter mit wachsendem Franchisemodell rücken zunehmend in den Blickpunkt von Investoren.

Stardust Solar: Wachstumskurs in Kanada

Ein Beispiel dafür ist Stardust Solar Energy Inc. (ISIN: CA8552811017). Das in Vancouver, British Columbia, ansässige Unternehmen verfolgt ein Franchise-Modell für die Installation von Solaranlagen, Energiespeichern und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Unternehmern bietet Stardust Solar eine schlüsselfertige Plattform inklusive Schulung, Marketing- und Technikunterstützung.

Kürzlich gab das Unternehmen bekannt, zwei neue Franchisestandorte in Etobicoke und Temiskaming, Ontario, vergeben zu haben. Damit wächst das Netzwerk auf 96 Franchise-Territorien in Kanada, den USA und der Karibik. Besonders in Kanada verfestigt Stardust Solar seine Marktstellung: Mehr als 30 Standorte decken mittlerweile den kanadischen Markt ab, mit einem Schwerpunkt in der Greater Toronto Area und im Norden Ontarios.

Gründer und CEO Mark Tadros betonte in der Mitteilung, dass Ontario zu den wachstumsstärksten Regionen des Unternehmens gehöre. Die neuen Partner sollen sowohl von der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen als auch von Stardust Solars Trainingsplattform profitieren, die bereits von über 2.500 Fachkräften genutzt wird.

Bis Jahresende 2025 peilt das Unternehmen an, die Marke von 100 Franchise-Standorten zu überschreiten - eine Verdreifachung seit 2023.

Fazit

Der jüngste Aufschwung an den Börsen unterstreicht das Potenzial der Solarbranche. Während etablierte Branchengrößen neue Rekordwerte erreichen, gewinnen auch innovative Modelle wie das Franchise-System von Stardust Solar an Bedeutung. Mit seiner Expansion in Ontario positioniert sich das Unternehmen als wachstumsstarker Akteur in einem Marktumfeld, das von regulatorischem Rückenwind und steigender Nachfrage nach sauberer Energie profitiert.

Quelle:

Investors's Business Daily: https://www.investors.com/news/solar-stocks-rally-this-month-despite-ai-stock-market-pause/?utm_source=chatgpt.com

Stardust Solar: https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/news_detail.html?ID_NEWS=1149074931&ID_NOTATION=479145880&DETAILS_OFFSET=0&NEWS_CATEGORY=EWF&NEWS_HASH=eef1500f98faf11239af7e1519da816b9314f75b&OFFSET=0&SEARCH_VALUE=CA8552811017&SORT=DATE&SORTDIR=DESCENDING&_=scroll-to

Stardust Solar Energy Inc.

Land: Kanada/BC

ISIN: CA8552811017

Enthaltene Werte: US3364331070,US83417M1045,US86771W1053,US04271T1007,CA8552811017